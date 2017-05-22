Сегодня, 22 мая, в Ижевске официально завершается отопительный сезон 2016-2017 годов. Соответствующий документ – Постановление № 205 от 19 мая 2017 г. подписал и. о. Главы Администрации города Ильдар Бикбулатов.
Теплоэлектростанции Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» и теплоснабжающая компания «Удмуртские коммунальные системы» сегодня приступили к отключению отопительной нагрузки жилого фонда, объектов социальной сферы, предприятий и организаций Ижевска. Процесс отключения отопления займет два дня – в течение 22 и 23 мая, сообщают в пресс-службе ООО «УКС».
После завершения отопительного сезона Ижевские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и «Удмуртские коммунальные системы» перейдут на летний режим подачи теплоносителя для нужд горячего водоснабжения абонентов.
Также сегодня, 22 мая, стартует плановая ремонтная программа. Земляные работы начнутся сразу на 6 объектах в Октябрьском, Первомайском, Устиновском и Ленинском районах.
Завтра, 23 мая, в Ижевске начнутся гидравлические испытания магистральных теплосетей с отключением абонентов от горячего водоснабжения. Вся программа испытаний рассчитана на 32 этапа, один из которых (не связанный с отключением жителей от ресурса) уже завершен.
На сайте «Удмуртских коммунальных систем» опубликован список адресов, где будет отсутствовать горячее водоснабжение с 23 мая по 5 июня.
Энергетики напоминают, что во время гидравлических испытаний возможен выброс воды, образование промоин, провалов, в том числе во дворах и на автомобильных дорогах. Жителям города, водителям автотранспорта и пешеходам необходимо быть особенно внимательными, осторожными, избегать нахождения вблизи охранной зоны теплотрасс (3 метра в обе стороны от канала трубопровода) и люков тепловых камер.
Обо всех замеченных в период испытаний признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам: 903-543, 903-545, 935-256 (круглосуточно) или в службу 072 (с мобильного телефона 998-072).
Фото: shatura.ru
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