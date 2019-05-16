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Горячий май 2019-го

16 мая
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Из-за жары в Удмуртии увеличилось количество пожаров

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Май этого года бьёт температурные рекорды. Жара последних дней спровоцировала пожары. Немалую лепту в печальную статистику вносит и человек. По данным Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике, за месяц число техногенных пожаров выросло в 2,5 раза. Пётр Фомин, начальник управления, на аппаратном совещании под руководством Главы Удмуртии доложил о текущей обстановке. Один из показательных примеров – пожар на СНТ «Колюшево» в Завьяловском районе. При резке водопроводной трубы болгаркой загорелась сухая трава. Из-за порывов ветра огонь быстро распространился и перешёл на строения. В результате площадь пожара составила более два гектара, уничтожено три бесхозяйных дощатых сарая. Благодаря своевременным действиям пожарно-спасательных подразделений спасены три садовых дома, четыре хозяйственных строения.

Пётр Фомин напомнил, что на территории республики до 30 июня введён особый противопожарный режим, а значит, значительно увеличились штрафы. Он с сожалением констатировал, что муниципальные органы власти не в полной мере подготовились к пожароопасному периоду. С начала пожароопасного периода на площади 231 гектар произошло 322 пожара, связанных с горением сухой растительности. Наибольшее число пожаров на сегодняшний день зарегистрировано в Завьяловском районе (32 пожара), Ижевске (68), Воткинске (22) и Глазове (14). К административной ответственности сотрудники федерального государственного пожарного надзора привлекли 108 правонарушителей. Пал сухой травы и разведение костров вблизи лесного массива зачастую приводят к возникновению крупных пожаров и угрожают населённым пунктам. По статистике, большинство природных пожаров возникают по вине человека, множество из них – в радиусе пяти километров от населённых пунктов. Каждый год такие пожары приводят к потерям жилых домов и других построек в сельской местности. От дыма, который нередко накрывает города, резко ухудшается состояние здоровья людей.

Опыт разных регионов России и других стран доказывает, что предотвратить огромный ущерб и человеческие жертвы от природных пожаров можно лишь соблюдая правила пожарной безопасности.

Это важно

Нарушение требований пожарной безопасности влечёт предупреждение или наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 2 000 до 3 000 рублей;

на должностных лиц – от 6 000 до 15 000 рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 000 до 30 000 рублей;

на юридических лиц – от 150 000 до 200 000 рублей.

Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима:

на граждан в размере – от 2 000 до 4 000 рублей;

на должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 000 до 40 000 рублей;

на юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей.

Телефон пожарно-спасательной службы – 01, 101 (сотовая связь)

«Телефон доверия» ГУ МЧС РФ по УР – 8 (3412) 51-99-99

Дачнику на заметку

Требования пожарной безопасности на участке, с учётом наступления весенне-летнего периода и введения особого противопожарного режима: – запрещено сжигание мусора и сухой травы;

– необходимо обеспечить наличие ёмкости (бочки) с водой, производить регулярно уборку мусора и покос травы;

– не оставлять без присмотра включёнными в сеть электроприборы;

– хранить газовые баллоны вне зданий в пристройках.

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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