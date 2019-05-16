Восьмиклассник Кирилл Пагин из Яра и ученица ижевского экономико-математического лицея № 29 Елизавета Перминова стали лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Нагрудные знаки, дипломы и Почётную книгу ребятам вручили Глава Удмуртии Александр Бречалов и Главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике Сергей Панов.
Кирилл Пагин летом прошлого года спас школьника, купавшегося в местном водоёме.
Он увидел, что знакомый мальчишка неуверенно держится на воде. Поначалу Кирилл подумал, что мальчик шутит, но когда увидел его спину на поверхности воды, понял, что тот потерял сознание. Не раздумывая, Кирилл бросился на помощь и вытащил подростка на берег. К тому времени мальчик, действительно, был уже без сознания.
– От берега до мальчика было метров пять, глубина в пруду до 2,5 метров, – рассказывает школьник. – На берегу было много отдыхающих, но, скорее всего, никто и не заметил, что мальчик тонет. Потом кто-то вызвал «скорую».
Героем себя Кирилл Пагин не считает:
– Если бы не я, то кто бы спас?
Елизавета Перминова, ученица ижевского экономико-математического лицея № 29, занимается вокалом. В 2017 году юная певица стала инициатором проведения благотворительных концертов в Удмуртской государственной филармонии «День добра». Участниками этого концерта стали 30 человек из группы «Солнечный мир», объединяющей детей с синдромом Дауна. Тогда она и подружилась с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. А проект Елизаветы Перминовой «Создание инклюзивной творческой лаборатории» стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018».
Елизавета рассказывает, что сотрудничество с «Солнечным миром» продолжается, в концертные программы включаются их номера, есть несколько видеоклипов в поддержку этих детей. В ближайших планах – совместный проект с глухими детьми, которые занимаются исполнением песен на языке жестов. Сама Елизавета в июне представит Россию на международном фестивале языка и культуры в Германии.
Александр Бречалов отметил, что именно на таких примерах и поступках надо воспитывать современное поколение, и поблагодарил родителей за воспитание мужественных, добрых и милосердных детей.
Справка «УП»
Всероссийскую общественно-государственную инициативу «Горячее сердце» учредил Фонд социально-культурных инициатив. Её основной целью является чествование и выражение признательности детям и молодёжи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации.
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