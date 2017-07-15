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«Горячая» телефонная линия по организации летнего отдыха детей пройдет 17 июля в Удмуртии

14 июля
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37911 i gallerybig «Горячая» телефонная линия по организации летнего отдыха детей пройдет 17 июля в Удмуртии

В понедельник, 17 июля, с 13.00 до 14.30 пройдет «горячая» телефонная линия по вопросам организации летнего отдыха детей в Удмуртской Республике. Она проводится в целях контроля за организацией летнего отдыха детей и подростков и обеспечения «обратной связи» с родителями детей.

На вопросы жителей республики ответят Уполномоченный при главе Удмуртской Республики по правам ребенка, представители Общероссийского народного фронта, а также Министерства образования и науки Удмуртской Республики.

Задать вопросы можно по телефонам:

8 (3412)571-049 и 8 (3412) 571-027.

Звонок бесплатный.

Фото: 63.fair.ru

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