В понедельник, 17 июля, с 13.00 до 14.30 пройдет «горячая» телефонная линия по вопросам организации летнего отдыха детей в Удмуртской Республике. Она проводится в целях контроля за организацией летнего отдыха детей и подростков и обеспечения «обратной связи» с родителями детей.
На вопросы жителей республики ответят Уполномоченный при главе Удмуртской Республики по правам ребенка, представители Общероссийского народного фронта, а также Министерства образования и науки Удмуртской Республики.
Задать вопросы можно по телефонам:
8 (3412)571-049 и 8 (3412) 571-027.
Звонок бесплатный.
Фото: 63.fair.ru
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