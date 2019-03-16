Просто разговаривай, выходи в интернет, общайся в поездках – и каждый месяц получай 20% суммы на счет. Предложение доступно на тарифах МегаФона новой линейки «Включайся!», где уже есть безлимитный интернет, пакеты минут, сообщений и ТВ. Кэшбэк возвращается на отдельный счет в личном кабинете. Причем это не временная акция – он уже встроен в тариф.
Кэшбэком можно целиком или частично оплатить покупку любых гаджетов и аксессуаров в салонах оператора, использовать его на киноновинки и сериалы в «МегаФон ТВ», книги и журналы или модные треки от «МегаФон Музыка». Подробнее на сайте.
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