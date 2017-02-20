21 февраля с 14.00 до 16.00 часов в приемной Президента РФ в Удмуртской Республике пройдет телефонная «горячая линия» для военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей, посвященная Дню защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по УР.
На вопросы жителей республики ответы дадут представители Военного комиссариата УР, Министерства здравоохранения, Министерства социальной, семейной и демографической политики, Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики.
Звонки будут приниматься по телефону: 8(3412)631-682.
Фото: semyafamily.ru
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