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«Горячая линия» для военнослужащих пройдет в Удмуртии

20 февраля
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Semya20099 «Горячая линия» для военнослужащих пройдет в Удмуртии

21 февраля с 14.00 до 16.00 часов в приемной Президента РФ в Удмуртской Республике пройдет телефонная «горячая линия» для военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей, посвященная Дню защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по УР.

На вопросы жителей республики ответы дадут представители Военного комиссариата УР, Министерства здравоохранения, Министерства социальной, семейной и демографической политики, Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики.

Звонки будут приниматься по телефону: 8(3412)631-682.

Фото: semyafamily.ru

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Метки: «горячая линия»

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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