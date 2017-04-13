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Ижевчане обсудили планировку территории вокруг ипподрома

13 апреля
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Mailservice Ижевчане обсудили планировку территории вокруг ипподрома

12 апреля состоялись обсуждения мастер-плана территории вокруг Ижевского ипподрома, разработанного компанией Colliers International. Горожане, записавшиеся на встречу, ознакомились с первичным мастер-планом территории с обозначением конкретных объектов и схемами дорожной сети.

На обсуждения пришли потенциальные инвесторы, у которых есть заинтересованность в реализации проектов на данной территории, а также представители градостроительного сообщества.

На сегодняшний день в реализацию мастер-плана готовы вложиться три инвестора, объекты которых расположены в спортивной зоне. Первыми на территории могут появиться теннисные корты, футбольное поле, веревочный парк, спортивный комплекс и пункты проката спортинвентаря.

В ходе обсуждения потенциальные инвесторы высказали замечания и корректировки, которые касались территориального расположения объектов и входных групп. Существенным изменениям подверглась схема дорожной сети и пешеходных тротуаров. Отдельным вопросом участники рассмотрели возможности подключения коммуникаций.

“На первую встречу пришли заинтересованные инвесторы. Участники договорились о сотрудничестве и уже наметили совместные планы. Каждый из них понимает, что только объединив усилия, можно качественно реализовать данный проект. Мы говорили о взаимном усилении друг друга, а не конкуренции рядом расположенных объектов”, - рассказал директор Центра инвестиционного развития Роман Вахитов.

Представители градостроительного сообщества также озвучили ряд вопросов к схеме расположения пешеходных маршрутов. Общественники детально рассмотрели планировку базы отдыха. По-прежнему открытым остается вопрос использования территории, на которой находится гаражный кооператив.

“Параллельно с мастер-планом идут работы по разработке финансовой модели как проекта в целом, так и каждого объекта в частности. Уже сейчас мы видим, что максимальная рентабельность у парка развлечений и спортивных объектов. Но видны и сложности, например, в окупаемости аквапарка. Для его рентабельности необходим ежегодный трафик не менее 1 млн. посетителей”, - прокомментировал Александр Сафронов, заместитель директора Центра инвестразвития.

Все идеи и предложения, озвученные на встрече, будут отражены в следующей версии мастер-плана.

Следующая встреча состоится 19 апреля с 15 часов в Центре инвестиционного развития (ул. М. Горького, 73, 5 этаж) по предварительной записи. Запись осуществляется по телефону 572-384 с 08.30 до 17.30 ч. по будням.

Следующий шаг - обсуждение проекта с профессиональными сообществами Ижевска.

21 апреля предложения от горожан, общественных организаций и архитектурных сообществ будут направлены разработчикам. Публичная презентация итоговой версии концепции состоится в мае.

Агентство инвестиционного развития УР

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