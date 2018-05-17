Приём в Первом жилищном трамвае 17 мая на улицы Ижевска выйдет Первый жилищный трамвай, в котором горожане смогут задать специалистам...

В Ижевске появится памятник пограничникам Его установят около Дворца детского (юношеского) творчества. Такое решение приняли на заседание город...

Плоггинг: первый опыт. Новый фитнес—тренд пробуют в Ижевске В понедельник на своей страничке в соцсети активный и спортивный ижевчанин Наиль Зиятдинов предложил ...