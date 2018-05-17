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Городской парк онлайн. «МегаФон» запустил пилотный проект с полуавтономными камерами

17 мая
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Комплексная разработка «МегаФона» помогла усилить общественную безопасность на Южном Урале. В городе огня и металла – Магнитогорске – оператор реализовал пилотный проект по организации облачного видеонаблюдения. В городском парке инженеры впервые установили беспроводные видеокамеры с полуавтономным питанием. Техника способна распознавать черты лица отдыхающих даже, когда нет освещения. Успешный опыт специалисты намерены растиражировать и в других регионах страны для снижения преступности и борьбы с вандализмом.

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В рамках масштабной реконструкции парка у Вечного огня по задаче администрации Магнитогорска (Челябинская область) инженеры «МегаФона» установили видеокамеры на опорах уличного освещения. Теперь городские и охранные службы следят за общественным порядком в онлайн-режиме. Чтобы изображение в реальном времени появлялось на мониторах диспетчеров, специалисты организовали локальную WI-FI сеть, а для архивных видеозаписей настроили облачное хранилище.

«Ежедневно парк у Вечного огня посещают более 5 000 жителей. Онлайн-мониторинг территории повышает уровень безопасности горожан и обеспечивает сохранность паркового инвентаря. Команда «МегаФона» в кратчайшие сроки помогла в реализации этого технически сложного проекта. Мы позаботились и об эстетическом облике зоны отдыха. Чтобы минимизировать количество проводов, впервые было использовано беспроводное полуавтономное подключение оборудования», – отметил заместитель главы города Магнитогорска Юлий Элбакидзе.

Рядом с камерами установили аккумуляторы. Ночью они заряжаются от электричества, а днем обеспечивают бесперебойную работу системы видеонаблюдения.

«Цифровые технологии помогают нам работать и отдыхать в более комфортных условиях. Все больше городов Урала осознают значимость и удобство таких нововведений, Магнитогорск – в числе передовиков. Эффективность проекта очевидна: система видеонаблюдения позволяет распознавать номера автомобилей даже ночью. Такое техническое решение можно использовать, например, в неблагополучных районах города, чтобы снизить уровень преступности. Благодаря нашим «мобильным дружинникам» оперативные службы могут быстрее принимать меры и сокращать время на поиск нарушителей», – рассказал директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам компании «МегаФон» на Урале Евгений Иванов.

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