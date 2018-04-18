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Городской конкурс детского творчества продолжается в Ижевске!

18 апреля
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Информационно-методический центр "Альтернатива" и Управление дошкольного образования и воспитания Администрации города Ижевска при поддержке LOVE RADIO 97,8 FM в Ижевске до 31 мая продолжают прием работ в рамках городского конкурса «Маленький архитектор» среди воспитанников детских садов, их родителей и педагогов!

Toys 2938508 1920 Городской конкурс детского творчества продолжается в Ижевске!

Со 2 апреля по 13 мая дети вместе со взрослыми готовят поделки по номинациям и представляют их в детских садах. После этого главное жюри конкурса определяет первых 15 победителей, и формирует список участников онлайн-голосования. Оно пройдет с 18 по 27 мая на сайте Сусанин (susanin.news).

Участники могут выбрать одну из пяти номинаций:

– Волшебный город

– Город автомобилей

– Зеленый город

– Город будущего

– Город детства

Партнер номинации «Ижевск – Город автомобилей» – партнер номинации официальный дилер КИА «ТрансТехСервис».

В Ижевске открылся новый официальный дилер Киа ТрансТехСервис на улице Лесозаводская,29!

Большой склад автомобилей с ПТС в наличии и индивидуальные выгодные условия для каждого! Мы не делаем рекламу – мы делаем предложение.

ТТС: г.Ижевск, ул.Лесозаводская,29 тел. 930-130 http://tts-izhevsk.kia.ru/

Михаил Поздеев, начальник автосалона КИА ТрансТехСервис в Ижевске:

В своей работе компания «ТрансТехСервис» руководствуется принципом корпоративной социальной ответственности. Это выражается не только в исключительной заботе о наших клиентах и сотрудниках, но и в поддержке различных социально-значимых проектов. Мы верим, что, участвуя в развитии детского творчества, мы вносим свой вклад в светлое развитие нашего общества.

С нетерпением будем ждать детских работ в рамках нашей номинации «Город автомобилей» и уже подготовили оригинальные подарки для победителей. Мы уверены, что они станут приятным сюрпризом для детей.

Сегодня бренд «ТрансТехСервис» вмещает в себя группу компаний. Холдинг является официальным дилером 22 автомобильных брендов: УАЗ, Chevrolet NIVA, Lada, Lifan, Kia, Hyundai, Ford, MINI, Renault, Skoda, Mitsubishi, Toyota, Volkswagen, Mazda, Subaru, Audi, BMW, Genesis, Land Rover, Jaguar, Lexus и Porsche.

Список номинаций, заявку для участия, положение о конкурсе и другие подробности смотрите в группе Вконтакте vk.com/loveradioizh и на сайте организаторов https://alt.izh.one/!

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