«Поступило протокольное предложение рекомендовать Администрации города Ижевска обратить внимание на дальнейшую целесообразность финансирования муниципальной газеты «Столица Ижевск» и в срок до 1 сентября 2018 года проработать вопрос о возможной ликвидации МАУ «Агентство «Столица Ижевск» - озвучил на сессии депутатам Председатель Городской думы Олег Гарин. Данное предложение депутаты поддержали единогласно.
Как объяснил Олег Владимирович, это может сэкономить бюджет города. «По газете окончательное решение не принято. Она может быть закрыта в связи с тем, что у нас в бюджете не хватает финансирования. На данный момент бюджет на содержание газеты заложен до сентября. При решении данного вопроса важно найти золотую середину, потому что здесь есть как положительные моменты, так и отрицательные. Мы постараемся подойти к этому делу взвешенно, чтобы не навредить», - разъяснил журналистам Председатель Гордумы.
По словам Олега Гарина на работу издания в год из бюджета выделяется около 9 млн рублей. Впрочем, источники, близкие к этой теме, назвали другие цифры. В 2016 году на организацию работы агентства было выделено около 4,7 млн рублей, в 2017 году – 6,9 млн рублей. Напомним, муниципальная газета была создана в 2016 году.
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