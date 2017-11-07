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Городские власти просят ижевчан не затягивать с уплатой имущественных налогов

6 ноября
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Федеральная налоговая служба завершила в Ижевске рассылку квитанций и уведомлений об уплате имущественных налогов за 2016 год. Заплатить их надо до 1 декабря.

Fednalog Городские власти просят ижевчан не затягивать с уплатой имущественных налогов

Заплати и живи спокойно!

Федеральная налоговая служба завершила в Ижевске рассылку квитанций и уведомлений об уплате имущественных налогов за 2016 год. Заплатить их надо до 1 декабря. Уведомления отправили по почте и в личные кабинеты на сайт ФНС. Но платежка могла и не прийти, предупреждает начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления ФНС России по УР Марина Еланцева. В этом случае ижевчане должны сами позаботиться о том, чтобы получить квитанцию.

– В зависимости от объектов налогообложения, находящихся в собственности гражданина, в налоговом уведомлении будет исчислен один, два или сразу три налога одновременно: на транспорт, землю и недвижимость, - напоминает Марина Еланцева. - Кроме того, там могут быть указаны и суммы пересчета налогов за 2014-2015 годы. Его могли сделать из-за появления у налоговиков новых сведений о недвижимости и ее владельцах, из-за заявлений налогоплательщиков об использовании налоговых льгот, изменений в налоговом законодательстве, уточненных данных о кадастровой стоимости жилья и т.д. Если после перерасчета обнаружилась переплата, то ее уже учли в новой квитанции, и платить придется меньше.

Платежки отправили по почте и в личные кабинеты тех, кто зарегистрирован на сайте ФНС. Пользователи могут уже сейчас самостоятельно распечатать налоговое уведомление либо заплатить налоги онлайн через специальные сервисы, не дожидаясь получения заказного письма.

– Если вы не получили уведомление или квитанцию, то, возможно, ваш счет менее 100 рублей, - уточняет ФНС. - Это связано с изменениями в Налоговом кодексе, которые внесли еще в 2015 году. Налоговое уведомление не направляется, если общая сумма налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов, начисленная физлицу, составляет менее этой суммы. Однако это не означает, что платить налоги не придется. Получить квитанцию можно в районной инспекции по месту жительства.

Марина Еланцева напомнила, с 2015 года изменился подход к определению налоговой базы по налогу на имущество физических лиц. Теперь он рассчитывается не по инвентаризационной стоимости имущества, а по кадастровой. Оценкой недвижимости занимались местные власти, нанимая для этого оценщиков. В гости к гражданам те не заглядывали, стоимость вычисляли по своим методикам.

Сведения о кадастровой стоимости и другую информацию, в том числе о кадастровом номере объекта недвижимости, можно узнать по запросу в Росреестре, а также на сайте этого ведомства. А если стоимость показалась высокой, можно попытаться ее оспорить.

Непосредственно ставки налога и налоговую базу определяют региональные власти. При исчислении налога исходя из кадастровой стоимости предусмотрены вычеты. Например, владельцу квартиры положен вычет в 20 кв. метров, а владельцу жилого дома – в 50 кв. метров. Все существующие льготы по уплате налога на имущество физических лиц сохранены, но они будут предоставляться в отношении одного объекта недвижимого имущества каждого вида. Если у льготника две квартиры, то ему надо прийти в налоговую и сказать, какую именно провести по льготе.

– В случае отсутствия заявления о выборе объекта, подлежащего льготированию, налоговый орган выберет его самостоятельно по большей сумме исчисленного налога, - поясняет Марина Еланцева. - В случае если ранее налогоплательщиком представлялось в налоговый орган заявление о предоставлении льготы, повторного представления заявления не требуется.

Для снижения налоговой нагрузки на граждан предусмотрен особый порядок расчета на переходный 4-летний период. Когда сумма налога по новым правилам превысит прошлогодний налог, бравшийся по инвентаризационной стоимости, налоговая сделает скидку по специальной формуле. Она предусматривает плавное увеличение налога в течение четырех лет на коэффициент 0,2.

Есть изменения и в уплате транспортного налога, который с 2017 уплачивается по месту жительства (регистрации) автовладельца и ставка налога зависит от региона, в котором он проживает.

Последний срок уплаты имущественных налогов 1 декабря, и в администрации Ижевска просят горожан не затягивать с этим.

– Уплата налогов и сборов - одна из основных конституционных обязанностей граждан, и позаботиться об их уплате надо заранее, - подчеркнула заместитель Главы администрации города Ижевска, начальник Управления финансов Гузалия Нурмухаметова. - Налоговые поступления - основной источник пополнения городского бюджета, от них зависит содержание образовательных и дошкольных учреждений, содержание и уборка дорог от снега, проезд пенсионеров, функционирование детских учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, вывоз мусора и многое другое. Причем налог на имущество физических лиц и земельный налог в полном объеме идут в бюджет города.

Справка «УП»

В прошлом году в Ижевске поступление налога на имущество физических лиц составляло 133 млн. рублей, за 9 месяцев текущего года доплатили еще 22 млн. рублей. По налогу на землю городской бюджет от физических лиц в прошлом году получил 62 млн. рублей, в этом году на начало ноября - 10 млн. рублей.

Фото: rfsod.ru

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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