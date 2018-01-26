Предложения ижевчан в проект « Комфортная городская среда» начали собирать в крупных торговых центрах города. Волонтёры просят горожан назвать городские пространства, которые, по их мнению, необходимо благоустроить в первую очередь. Полученные предложения помогут властям Ижевска сформировать список общественных пространств для проведения рейтингового голосования.
Проведение процедуры прямого рейтингового голосования стало обязательным условием реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Проекты, набравшие наибольшее количество голосов жителей, будут реализованы уже в этом году, тогда как объекты, ставшие аутсайдерами голосования, необходимо будет доработать и предложить для повторного обсуждения. Об этом говорили на заседании межведомственной комиссии при Главе УР по реализации государственной программы УР «Комплексное развитие жилищно–коммунального хозяйства УР».
Будет так, как нужно людям
Открывая совещание, премьер–министр Ярослав Семёнов, подчеркнул, что вопросы благоустройства сегодня выходят на первый план в работе властей всех уровней, и решение этой задачи является первостепенной. Реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» самое пристальное внимание уделяет Президент России Владимир Путин. Выступая в Коломне на форуме малых городов и исторических поселений, глава государства подчеркнул, что принятие всех решений относительно благоустройства общественных пространств и дворовых территорий должно приниматься исключительно с опорой на мнение жителей.
По словам первого заместителя министра строительства, ЖКХ и энергетики УР Ивана Новикова, 2017 год стал установочным годом реализации приоритетного проекта в стране и Удмуртской Республике. Он потребовал от органов муниципальной власти определённых усилий по формированию нормативно–правовой базы проекта, повышения активности взаимодействия с людьми, подрядными организациями. Опыт, накопленный за прошедший год, станет фундаментом для реализации социально важного проекта в ближайшие четыре года.
Всего в 2017 году на реализацию программы в Удмуртии было направлено 273 млн. рублей из федеральной казны, еще 122 млн. добавила республика, 17 млн. внесли муниципалитеты и 19 млн. собрали граждане на обновление дворов. В результате за прошлый год в республике обустроено 292 двора и 9 общественных пространств в Ижевске, Глазове, Воткинске, Сарапуле, Можге, Камбарке, Кезе, Каракулино, Уве и парк в Можге.
Миссия выполнима
По мнению Ивана Новикова, с поставленными задачами все муниципалитеты в основном справились, но можно было сделать больше и лучше.
– Получается, по количеству объектов мы справились, объекты выполнены, а по их наполнению всё не так однозначно, – сказал он. – Основным видом проведённых работ, конечно, было асфальтирование территории двора и парковочных мест. Да, эта потребность формировалась годами, но, если говорить с точки зрения совершенствования городской среды, только асфальтирование двора никак не создаст благоприятные условия для отдыха наших детей, общения соседей, повышения уровня культуры проведения свободного времени у людей. Необходимо пересмотреть подход к вопросу благоустройства дворов, обратить внимание на наличие во дворе игровых зон, зон с малыми архитектурными формами. Особое внимание в 2018 году нужно будет обратить на повышение доступности общественных объектов, дворовых территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.
Новая высота впереди
В 2018–2020 годах реализация федерального проекта в Удмуртии продолжится, и жители муниципалитетов сами должны выбрать общественные территории, которые они хотят видеть благоустроенными.
– В 2018 году на благоустройство дворовых и общественных территорий Удмуртии из бюджетов всех уровней планируется направить 346,671 млн. рублей, – сказал Иван Новиков. – А в целом за предстоящие пять лет ориентировочно 1,733 млрд. рублей. Участие в реализации проекта примут населённые пункты с численностью жителей свыше 1000 человек. В Удмуртии таких 89. Объекты, которые подлежат благоустройству, должны создавать «комфортную среду» для граждан, поэтому проекты должны быть продуманы до мелочей.
При этом замминистра подчеркнул, что субсидии на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» получат в 2018 году только те муниципалитеты, в которых будет максимально учтено мнение жителей при выборе общественных пространств для благоустройства.
– Согласно постановлению Правительства РФ органы местного самоуправления муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тысяч человек обязаны провести рейтинговое голосование жителей по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах. Это города Ижевск, Глазов, Сарапул, Воткинск, Можга; районы – Завьяловский, Увинский, Игринский, Сарапульский, Малопургинский, Балезинский, Можгинский, Воткинский, Кезский, Якшур–Бодьинский. Кроме того, участие в проведении рейтингового голосования примет Камбарский район, – пояснил Иван Новиков.
Голосуют все
Подготовка к проведению рейтинговых голосований по выбору общественных пространств началась уже во многих муниципальных образованиях. Так, в Ижевске волонтёры проводят опросы населения в крупных торговых центрах. Полученные предложения помогут властям Ижевска сформировать список общественных пространств для проведения прямого рейтингового голосования.
– В ближайшие пять лет в рамках федерального проекта мы планируем благоустроить 179 дворов и 15 общественных пространств. В 2018 году предполагается отремонтировать часть Центральной площади и парка им. Кирова (сделать фан–зону к чемпионату мира по футболу). Всего на реализацию программы в этом году будет направлено почти 173 млн. рублей. 18 марта, в день выборов Президента России, на избирательных участках будет организовано рейтинговое голосование, чтобы жители сами выбрали те общественные пространства, которые будут в итоге включены в федеральную программу, – поделился планами с журналистами глава Ижевска Юрий Тюрин.
Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семёнов:
– Именно жители должны определить территории, которые нужно благоустроить. В каждом городе и районе должны быть команды, занимающиеся реализацией проекта «Комфортная городская среда». Реализация проекта – от голосования до отчётов о выполнении работ по благоустройству – важный критерий, по которому региону будут выделять федеральные деньги. Мы видим это по проекту «Безопасные качественные дороги». Именно своевременное устранение замечаний и отправление всех отчётов дают нам шанс претендовать на большие суммы, нежели те, которые выделялись в текущем году.
Между тем
В программу «Формирование комфортной городской среды» планируется включить исторические поселения и малые города. Об этом сообщил министр строительства и жилищно–коммунального хозяйства РФ Михаил Мень на форуме малых городов и исторических поселений в Коломне.
Сейчас благоустройство улиц, набережных, площадей и дворов ведётся в городах с численностью населения более 1000 человек. «Видя результаты 2017 года, мы поняли, и с губернаторами это обсуждали, что отдельная поддержка необходима для малых городов и исторических поселений», – рассказал Михаил Мень.
Программа создания комфортной городской среды в 2017 году была перевыполнена, констатировал министр. Регионы получили на благоустройство 42 млрд. рублей федеральных и региональных средств. Кроме того, дополнительно было собрано более 250 млн. рублей со стороны бизнеса и иных источников.
Президент уже принял решение о продлении проекта до 2022 года. В федеральном бюджете на 2018–2020 годы предусмотрены и распределены между регионами федеральные средства на эти цели – более 75 млрд. рублей. Всего в течение пяти лет на благоустройство будет направлено не менее 125 млрд. рублей.
Включение исторических поселений в программу потребует дополнительных денег и большой работы: уточнения перечня населённых пунктов, на которые будет распространён проект, и актуализации свода строительных правил для них. «Будет конкурсная процедура, мы сейчас её параметры уточняем», – пояснил глава Минстроя.
Работу по благоустройству таких городов осложняет охранный режим. Министр культуры России Владимир Мединский призвал искать разумный компромисс при строительстве в исторических поселениях.
– Если идти на поводу у застройщика и расчищать центр, исторические поселения перестанут существовать. Нет в этом никакого смысла. Поэтому всегда ограничиваем застройку в центре, где это разумно и правильно, – отметил Владимир Мединский. Министр сообщил, что сейчас ведётся работа и по снятию избыточных ограничений на застройку.
Разрабатываются критерии по определению границ исторических поселений и ограничений на застройку в них. За три года разработаны 19 проектов, из них 13 утверждены. «Это те правила, которыми должны руководствоваться застройщики», – сказал министр. Цель этой работы – дать возможность сделать облик города современным, но не потерять его историческое наследие.
Сейчас перечень исторических поселений генерального значения в России включает 91 населенный пункт. Он будет расширяться. В России сегодня примерно 300–400 городов и сёл обладают историко–культурным наследием.
Фото с сайта http://uhnow.ru
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