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Городская среда. Как нам обустроить город?

20 апреля
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В Ижевске прошла учёба в школе «Живых городов», где в течение трёх дней участники послушали лекцию Андрея Асадова «Живые пространства», председателя правления национальной инициативы «Живые города», архитектора, эксперта сообщества, посетили мастер-класс Александра Старкова «Городская среда 2.0.

E4b80e58 c50e 4e61 a7a3 46cf98a82f5f Городская среда. Как нам обустроить город?

Как использовать благоустройство для развития городского сообщества» и познакомились с кейсом «Открытый сад». В конце учёбы участники занялись доработкой своих проектов.

Теперь в нашем городе больше активных граждан, которые заинтересованы в развитии нашего города и его благоустройстве. «Живые города» – это национальная инициатива, направленная на создание и реализацию нового видения развития российских городов в XXI веке.

Всероссийское сообщество, объединяющее более 100 экспертов и практиков городского развития из 60 городов России – от Владивостока до Севастополя.

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Автор статьи

Павел ВЕТРОВ Все материалы этого автора

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