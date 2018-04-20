Как использовать благоустройство для развития городского сообщества» и познакомились с кейсом «Открытый сад». В конце учёбы участники занялись доработкой своих проектов.
Теперь в нашем городе больше активных граждан, которые заинтересованы в развитии нашего города и его благоустройстве. «Живые города» – это национальная инициатива, направленная на создание и реализацию нового видения развития российских городов в XXI веке.
Всероссийское сообщество, объединяющее более 100 экспертов и практиков городского развития из 60 городов России – от Владивостока до Севастополя.
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