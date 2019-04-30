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Города, где ковали победу

26 апреля
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67efd804e41906b4d56912225078f3ad Города, где ковали победу

На заседании четырнадцатой сессии Госсовета Удмуртии депутаты приняли постановление о законодательной инициативе об учреждении на федеральном уровне почётного звания Российской Федерации «Город трудовой воинской славы». С таким предложением вышла фракция КПРФ.

Подвиг тружеников тыла не менее значим, чем подвиг фронтовиков, подчёркивают авторы инициативы, а город Ижевск, без сомнения, достоин этого звания.

Напомним, что Ижевску уже было присвоено звание «Город трудовой славы», но лишь указом Президента Удмуртской Республики Александра Волкова. Депутаты Государственного Совета единодушно решили, что такая награда должна быть федеральной для всех крупных промышленных центров России, внёсших в годы войны наибольший вклад в обеспечение фронта оружием и боевой техникой.

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Автор статьи

Павел ВЕТРОВ Все материалы этого автора

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