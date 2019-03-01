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Город в снежном плену. В столице Удмуртии введён режим повышенной готовности в связи с аномальными снегопадами

28 февраля
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С начала зимы в столице Удмуртии выпало 25 миллионов кубических метров снега, это на пять миллионов больше, чем в прошлом году. В ближайшие дни, согласно прогнозам синоптиков, интенсивные снегопады продолжатся. Чтобы город не оказался в снежном плену, 23 февраля в Ижевске введён режим повышенной готовности. Решение было принято на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

0 mediagal 107595 1 Город в снежном плену. В столице Удмуртии введён режим повышенной готовности в связи с аномальными снегопадами

Комментируя принятое решение, глава Ижевска Олег Бекмеметьев подчеркнул, что в городе создан оперативный штаб с участием представителей Минстроя и Минтранса, представителей Управления благоустройства и транспорта администрации города, подрядных организаций и представителей управляющих компаний, который координирует работу по борьбе со снежной стихией. Сейчас все городские службы круглосуточно работают в усиленном режиме. И если с уборкой магистральных улиц дорожники худо– бедно справляются, то содержание межквартальных проездов и дворовых территорий вызывает много вопросов. В связи с этим Управлению муниципальной милиции дано поручение усилить контроль за работой управляющих компаний в части уборки дворов, очистки кровель и навесов от снега, а также обратить особое внимание на уборку парковок у торговых и офисных центров, заездов к ним. При этом глава города напомнил, что директора управляющих компаний и главы районов несут личную ответственность за несвоевременную уборку снега и наледи с вверенных им территорий.

– Дворы и межквартальные проезды должны быть чистые. Не должно быть никаких преград для проезда мусоровозов, пожарных и карет скорой помощи, – сказал Олег Бекмеметьев. – Выполнение требований по очистке территорий будем контролировать и жёсткие санкции. Я требую от муниципальной милиции, чтобы они организовали чёткий график обхода совместно с районными администрациями всех дворовых территорий, если будут проблемы, применять к коммунальщикам самые жёсткие меры.

А чтобы помочь им в борьбе со стихией, в ближайшее время в городе будет создан электронный сервис по приобретению талонов на вывоз снега на снегосвалку, где управляющие компании смогут приобретать талоны со скидкой 50 процентов.

Власти Ижевска обратились за помощью и к городским предприятиям:

– На текущий момент ведём переговоры с генеральными директорами и заместителями по хозяйственной части наших заводов и просим их вывести свою технику нам в помощь, – сказал глава Ижевска.

Многие уже откликнулись. Так, завод «Купол» предоставит порядка пяти снегоуборочных машин. Просчитывают собственные возможности Ижевский радиозавод и «Аксион».

Напомним, обильные февральские снегопады уже заставили ижевские власти искать нетривиальные методы борьбы со стихией. Снегоуборочные машины теперь выходят в ночной дозор с эвакуаторами – те переставляют легковушки, мешающие работе техники.

– Вопрос согласован с ГИБДД. Мы заранее информируем горожан о местах, куда планируется выход техники, чтобы владельцы машин не парковали транспорт на этих участках в период уборки. Водителей, чьи машины всё же создают препятствия дорожным службам, разыскивают автоинспекторы. Если связаться с владельцем авто не удастся, его переставляют с помощью эвакуаторов, – рассказал Олег Бекмеметьев.

При этом он подчеркнул, что все неправильно припаркованные и мешающие уборке снега автомобили будут эвакуироваться на штрафстоянки. Особое внимание будет уделено автомобилям, припаркованным у остановок общественного транспорта, на тротуарах и пешеходных дорожках.

Между тем

Ситуация с аномальными снегопадами обсуждается и на правительственном уровне: Глава Удмуртии Александр Бречалов начал утро 23 февраля с совещания на тему уборки снега в режиме видеоконференции с главами муниципальных образований республики и дал им поручение принять экстренные меры.

Администрация Ижевска обращается к жителям с просьбой:

– воздержаться от поездок на личном автотранспорте в период снегопадов;

– обращать внимание на снег, свисающий с крыш, сообщать о таких фактах в управляющую компанию либо в Управление муниципальной милиции;

– обращать внимание на объявления на информационных стендах об уборке придомовых территорий, своевременно убирать автомобили на период проведения работ;

– следить за графиками уборки межквартальных проездов на сайте города и в социальных сетях.

– В случае неудовлетворительного исполнения подрядчиками работ по содержанию дорог следует обращаться: Служба 072 города Ижевска, с городского телефона – 072, с мобильного – 998– 072 (круглосуточно); МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», телефон 78– 72– 78 (круглосуточно).

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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