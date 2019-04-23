Глава Ижевска Олег Бекмеметьев подписал постановление, согласно которому два весенних субботних дня, 27 апреля и 18 мая, станут общегородскими субботниками по санитарной очистке территории города. В них примут участие трудовые коллективы предприятий и учреждений различных форм собственности, собственники и арендаторы жилых помещений.
Субботники пройдут во всех районах Ижевска. Уже определены основные территории, нуждающиеся в уборке после зимы, и примерное количество участников субботников.
В центре города ижевчане очистят от вытаявшего после зимы мусора, прошлогодней травы и палых листьев скверы у городской Администрации, Открытого сада и у бывшего кинотеатра «Дружба». Также в планах участников субботника провести санитарную очистку территорий Ижевского пляжа и спасательной станции, Набережной Ижевского пруда от ул. Песочной до школы № 29 (до забора), парка им. Кирова и парка «Берёзовая роща», территории около Дома молодёжи, сквера им. Алексея Титова и родниковой зоны в Ленинском районе, лесопосадок в районе ул. Салютовская, территорий у памятников Ивану Пастухову и Трокаю Борисову, бульвара Гоголя, Северного и Нагорного кладбищ и ещё ряда общественно значимых пространств города. Вывоз собранного мусора будет организован администрациями районов и другими организациями.
Предполагается, что в общегородских субботниках примет участие не менее 800 человек (фактическое число ожидается больше). Кроме официально определённых пространств горожане своими силами могут очистить газоны около офисных зданий и дворы жилых домов.
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