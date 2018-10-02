Пять лет назад, в честь 230–летия со дня рождения Надежды Андреевны Дуровой, в Сарапуле был открыт памятник, созданный народным художником России, лауреатом премии правительства Российской Федерации Владимиром Суровцевым. Для небольшого городка на Каме участие в формировании городской среды скульптора с мировым именем (только в Париже стоит три скульптуры Владимира Суровцева, вообще же его работы установлены во многих городах Западной Европы, а также в Москве) стало несомненной удачей. Сам же Суровцев считает, что это ему повезло получить возможность соприкоснуться с судьбой Надежды Дуровой. Знаменитого скульптора «вычислила» в Интернете Татьяна Пеганова, сарапульский краевед, человек бесконечно влюблённый в свою малую родину. Она изучила историческую скульптуру, которую устанавливают в последние годы в разных городах страны, отметила для себя самые удачные работы и выяснила, что многие из них сделаны одним художником – Владимиром Суровцевым. Обратилась к нему с предложением создать эскиз памятника, – и получила заинтересованное согласие.
Неразрывная связь с местом
Готовясь к работе, Владимир Александрович Суровцев не просто перечитал записки кавалерист–девицы:
– Я погрузился в литературу о той эпохе, мне было важно восстановить в голове весь контекст, в котором жила, взрослела и состоялась как личность Надежда Дурова. Чтобы создать памятник, посвящённый ей, я должен был сам понять, какой она была, что именно двигало ею, когда она остригла волосы и отправилась в армию. Во время разработки эскиза я приезжал в Сарапул, впитывал здешние пространства. Татьяна Пеганова водила меня теми же тропинками, которыми любила гулять юная Надежда Дурова, я поднимался на её любимый холм, бродил по улочкам города. Многие из этих мест я рассматривал как возможное место размещения памятника – анализировал, как он будет расположен в пространстве, какими темы и смыслы будут возникать вокруг него. В итоге получился памятник, который нельзя перенести ни в какой другой город, который на своём месте только здесь – на месте дома детства Надежды Дуровой. Такой, какой она запечатлена в этой скульптуре, она была только здесь – в тот момент, когда приняла важнейшее для себя решение, оставив мужа и ребёнка, остричь косу, облачиться в казакин и, оседлав любимого коня Алкида, отправиться на фронт. Увидь мы её чуть раньше, она была бы дамой в платье, чуть позже – воином в уланском мундире. И только там, где она сейчас сидит в седле своего кабардинца, мы застаём её уже готовой к своей новой судьбе. Её необыкновенная история начинается именно отсюда. Этот памятник укоренён в почве, которая вырастила эту необыкновенную женщину.
– Насколько легко городская власть приняла вашу концепцию памятника?
– Я привёз в Сарапул три эскиза, но пытался убедить Общественный совет, что если уж ставить, – то вот этот. К счастью, меня услышали (так бывает не всегда, и я до сих пор благодарен властям и общественности Сарапула за чуткость и доверие художнику). Мэром города тогда был Анатолий Наумов, – он был убеждён, что Сарапулу необходим этот исторический символ. А благодаря следующему мэру Александру Ессену в Сарапуле появился мой памятник Антонине Пальшиной – ещё одной женщине, ушедшей из Сарапула на войну (на этот раз – на Первую мировую) в мужском платье и ставшей полным Георгиевским кавалером. Деньги на памятник Пальшиной, надо сказать, собирали «кружечным сбором» – с миру по нитке. И то, что сбор состоялся, подтверждает: людям необходимы символы, связывающие их с историей места.
Сила, отвага и талант
– О чём для вас лично история Надежды Дуровой?
– В нескольких моментах это – фантастическая для меня история. Во–первых, сам факт: девушка из дворянской семьи в начале XIX века не хочет сидеть за пяльцами, а хочет воевать нешуточно, в настоящем бою. Это нонсенс для той эпохи, когда социальные роли были прописаны очень чётко. Во–вторых, она оставляет в мирной жизни мужа и ребёнка. Это настолько тонкий, непростой психологический момент, что его даже опустили в фильме «Гусарская баллада», который снят как парафраз истории Дуровой. Даже для советского человека, воспитанного на том, что борьба за правое дело выше личного счастья, это был бы момент двойственный, сложный. Третий момент, сугубо практический. Я представляю, с какими повседневными трудностями она была готова столкнуться ради исполнения своей цели. Я служил в армии и помню, как мы по нескольку недель жили в теплушке, сопровождая армейские грузы. Это тяжело, особенно зимой, когда и не помыться толком, и не согреться сутками, – вода холоднющая, а иногда и вовсе просто снегом обтирались. А жить с мужиками, которые даже не догадывались первое время (и довольно долгое), что рядом с ними молодая женщина? В походе каждая интимная мелочь становилась для Дуровой предметом дополнительной сложности.
И ещё один момент. Я сам опытный наездник, мне 67 лет, я большую часть жизни сижу в седле и могу ездить по 6–7 часов, – и я на собственном опыте знаю, что это очень непросто. Далеко не каждый молодой человек выдерживает несколько часов непрерывной верховой езды. А Надежда Дурова не только держалась в седле не хуже любого гусара, но научилась владеть пикой и саблей, одновременно управляя конём.
Более того, уже раскрыв своё инкогнито, она дослужилась до ротмистра, стала авторитетом для суровых, прошедших войну мужчин. Она умела увлекать за собой, воодушевляла. У меня дух захватывает, когда я представляю силу этой личности, её энергию, её ум и силу воли, её воздействие на окружающих людей. При всём этом – уме, отваге, силе характера, физической выносливости, – она была очень талантлива. Её воспоминания написаны как высокохудожественная повесть, недаром же сам Пушкин напечатал её мемуары в своём «Современнике».
И зная всё это, восхищаясь личностью Дуровой, я хотел максимально сохранить историческую достоверность. И всё же я не публицист, а художник, и позволил себе достаточно большую меру условности. Например, я укрупнил фигуру лошади. Кабардинские скакуны на самом деле помельче, посуше, а моя Надежда Дурова сидит на достаточно крупном коне: это допущение потребовалось, поскольку памятник стоит на постаменте, пропорции при взгляде с земли изменяются, да и просто нужно было передать мощь, исходившую от Дуровой, и добиться этого эффекта, не искажая фигуру самой героини, я решил таким способом. Но я использовал много исторических деталей: она одета в казакин наподобие тех, что и вправду носили в начале XIX века, её образ воссоздан с учётом дошедших до нас портретов Дуровой, и так далее.
И снова женщина–легенда
– Через два года Сарапул сможет отметить 125–летие со дня рождения Маргариты Воронцовой–Конёнковой, дочери одного из виднейших членов сарапульского дореволюционного общества, жены одного из крупнейших русских скульпторов ХХ века Сергея Конёнкова и, судя по всему, последней возлюбленной Альберта Эйнштейна. Может быть, вы и за увековечивание образа этой удивительной женщины возьмётесь?
– Это было бы очень интересно. И, знаете, я ведь видел её своими глазами однажды. В 1967 году мы, 16–летние ученики московской художественной школы, пошли в гости к Конёнкову. Это была смелость юности: пойти к знаменитейшему мастеру, попросить каких–то творческих советы. Пришли в его дом (сейчас там располагается музей Конёнкова), позвонили в дверь, – нам открыла Маргарита Ивановна. Она сказала, что Сергей Тимофеевич болен и предложила прийти попозже. Была очень деликатна, интеллигентна. Она была одета во что–то домашнее и выглядела просто, но при этом достойно. Она производила впечатление естественного, врождённого аристократизма, который выражается не в надменности, как рисовали в советских карикатурах, а в удивительном чувстве собственного достоинства и уважения к себе и окружающим. Вскоре после этого Конёнков ушёл из жизни, и мы, тогда совсем юные, ещё не знали, что сама Маргарита Воронцова – настолько неординарная личность, что возможность поговорить с ней дорогого стоила. Уже позднее я заинтересовался её судьбой, и её история снова удивительным образом привела меня в Сарапул.
P.S. Если в Ижевск Владимир Суровцев привёз выставку, представляющую их большой творческий клан, то Сарапулу он сделал символический подарок: в память о подвиге Надежды Дуровой он преподнёс городскому музею картечь с мест сражений 1812 года при Бородино.
Сарапул – единственный в России город, где установлено два памятника женщинам–Георгиевским кавалерам (Надежде Дуровой и Антонине Пальшиной).
21–22 августа в Сарапуле в седьмой раз состоялся фестиваль «Город Надежды», посвящённый Надежде Дуровой. В этом году фестиваль впервые посетили потомки Дуровой, живущие во Франции. Кроме того, в патриотической акции «Недаром помнит вся Россия…» была достигнута договорённость о сотрудничестве между музеями Сарапула и Елабуги – города, который, как и Сарапул, связан с историей не только семьи Дуровых, но и семьи живописца Ивана Шишкина.
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