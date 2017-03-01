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Город, которому ты нужен

1 марта
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1477988264 vnutr press sluzhbay Город, которому ты нужен

Такой проект реализуется в столице Удмуртии с апреля 2016 года, он разработан муниципальным образованием «Город Ижевск» и одобрен Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

150 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, совершивших правонарушения, их родители и опекуны стали участниками программы, цель которой - снижение уровня повторной преступности среди несовершеннолетних. Почти все структурные подразделения администрации Ижевска участвуют в программе.

В программе принимают участие 30 волонтеров. Это 15 добровольцев из числа лидеров волонтерских отрядов Ижевска, примерно одного возраста с участниками проекта, и 15 представителей старшего поколения – члены общественных и ветеранских организаций, специалисты и просто авторитетные жители нашего города, изъявившие желание участвовать в проекте.

В программе много культурных, спортивных и патриотических мероприятий: экскурсии на крупные промышленные предприятия города, посещение театра, кинотеатра, турниры по боулингу, страйкболу, футболу и многое другое.

К более серьезным мероприятиям подростков подготовят на тренингах личностного роста «Изменить себя, не изменяя себе» и в процессе обучения компьютерной и интернет-грамотности, познания своего «я» с помощью психологов.

Особое внимание проекта «Город, которому ты нужен» направлено на противодействие наркотикам среди молодого поколения. Все участники проекта знакомятся с текущей наркоситуацией, медицинскими, правовыми и социальными последствиями злоупотребления наркотиками.

МНЕНИЕ

Глава Ижевска Юрий ТЮРИН:

– Этот проект очень важен для города. Юные ижевчане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, - это тоже наши дети, о которых необходимо заботиться, чтобы вырастить здоровое, успешное поколение. Есть примеры, когда оступившиеся подростки с помощью оказавшихся рядом с ними наставников становились достойными людьми. И эти дети, участники проекта, получили шанс реализовать себя.

Фото: пресс-служба администрации города Ижевска.

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