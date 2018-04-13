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Гордимся! Система школьного управления помогла победить

13 апреля
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Победителем всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2018» стала педагог из Ижевска!

%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0 Гордимся! Система школьного управления помогла победить

В Совете Федерации РФ 6 апреля прошла церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2018». Этот конкурс проводится с 2006 года Ассоциацией лучших школ при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Общероссийского профсоюза образования, Совета Федерации Российской Федерации, комитета Государственной Думы по образованию и науке.

В финале конкурса 137 преподавателей из 45 регионов соревновались за звание победителя всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2018». Среди них – семь молодых педагогов из Ижевска.

Победителем всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2018» стала Анна Вячеславовна Калинкина - заместитель директора по учебной работе МБОУ «Международный образовательный комплекс «Гармония – школа № 97».

На конкурсе молодой педагог представила систему управления, которая бы подстраивалась под особенности и возможности каждого ребёнка, так как школа - это тесное взаимодействие детей, учителей и родителей, объединённых общими целями, задачами и ценностями.

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Автор статьи

%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82 Татьяна ЛАПИНЕР Все материалы этого автора

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