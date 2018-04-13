В Совете Федерации РФ 6 апреля прошла церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2018». Этот конкурс проводится с 2006 года Ассоциацией лучших школ при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Общероссийского профсоюза образования, Совета Федерации Российской Федерации, комитета Государственной Думы по образованию и науке.
В финале конкурса 137 преподавателей из 45 регионов соревновались за звание победителя всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2018». Среди них – семь молодых педагогов из Ижевска.
Победителем всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2018» стала Анна Вячеславовна Калинкина - заместитель директора по учебной работе МБОУ «Международный образовательный комплекс «Гармония – школа № 97».
На конкурсе молодой педагог представила систему управления, которая бы подстраивалась под особенности и возможности каждого ребёнка, так как школа - это тесное взаимодействие детей, учителей и родителей, объединённых общими целями, задачами и ценностями.
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