В горку на мажорной ноте
Велокроссмены-байкеры завершили сезон в Ижевске на первенстве и чемпионате России. Лидерами проявили себя гонщики Удмуртии.
Трасса была выбрана в окрестностях стадиона «Нефтемаш». Ее удалось обновить и усложнить.
Представители сильнейших велоцентров и Чувашии, Самарской, Челябинской, Тюменской и Свердловской областей, Пермского края, Москвы и Санкт-Петербурга составили серьезную конкуренцию. В целом старты 184 участников прошли на мажорной ноте.
Особенно порадовала молодая поросль. Весь пьедестал среди юношей 15-16 лет заняли юноши из команды Удмуртии: Яков Миролюбов, Никита Князев и Павел Балобанов. И среди девушек Виктория Кудрина заняла первое место, а Екатерина Ситникова финишировала на втором месте. Приблизиться к ним сумела только Ксения Герасимова из Чувашии, занявшая третье место.
Среди юниоров тоже все призеры из Удмуртии: Григорий Калашников, Данила Замараев и Михаил Ефимов. Среди юниорок очередную золотую медаль выиграла Анна Миролюбова из «Импульса».
В заключительный день соревнований на трассе соревновались спортсмены из элиты маунтинбайка (горного велосипеда). И здесь неожиданностей не произошло. Ижевчанка Анна Коновалова стала чемпионкой России. Она всю гонку шла впереди, сделав значительный отрыв от соперниц. Так же поступил Тимофей Иванов и на финишных метрах успел спокойно поздравить касанием ладони немногочисленных ценителей велоспорта. Призерами вслед за ним финишировали Максим Гоголев (Самара) и Евгений Печенин (Ижевск). Эта тройка подтвердила свое лидерство на российской арене в течение последних лет.
В минувшее воскресенье из Берлина пришло и радостное известие с чемпионата Европы по велотреку. Наши земляки Дмитрий Соколов и Сергей Шилов стали бронзовыми призерами в составе сборной России в командной гонке преследования. Выиграла гонку команда Франции. Сборная Италии заняла второе место. На этом чемпионат Европы завершился.
Павел КУЛЬКОВ
На фото: Моменты чемпионата России в Ижевске. Фото автора
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