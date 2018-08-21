Напомним, действующее федеральное законодательство даёт каждому региону право утвердить для жильцов многоквартирных домов одну из двух схем оплаты отопления. Первая, заключается в равномерном круглогодичном внесении платы за тепло, потреблённое в отопительный период (способ по 1/12, исходя из количества месяцев в году). В соответствии со второй методикой оплата тепловой энергии производится только в те месяцы, в которые она потребляется, то есть в течение отопительного сезона. При этом в летние месяцы плата не взимается (способ по 1/8, исходя из среднего количества месяцев отопительного сезона). Итоговая стоимость тепла, потреблённого за год конкретным многоквартирным домом, одинакова и в первом, и во втором случае, разница заключается именно в способах оплаты потребленного тепла.
Участие в опросе можно принять одним из следующих способов:
1. Заполнить анкету в электронном виде на сайте Объединения советов домов УР: http://dom–udm.ru/proekt/sposoby–oplaty–tepla–opros–2018/. Также анкету можно скачать с сайта http://dom–udm.ru в разделе «Проекты», распечатать, заполнить, отсканировать и прислать на электронный адрес Объединения советов домов УР sovet@dom–udm.ru.
2. Заполнить анкету в бумажном виде в офисе Объединения советов домов УР (г. Ижевск, ул. Тельмана, д. 16, предварительно записавшись по телефону 97–07–93).
3. Заполнить анкету в бумажном виде в своей управляющей организации, ТСЖ (если они оказывают сотрудничество в организации опроса).
Как подчеркнул председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР» Александр Евсеев, участие в опросе – это возможность для жителей Ижевска проинформировать администрацию города и Правительство Удмуртии о том, какой способ оплаты отопления они считают предпочтительным для себя.
– В настоящее время жители столицы Удмуртии вносят одинаковые суммы ежемесячно в течение всего года. Оплата «по факту потребления» может быть введена, только если по результатам опроса выяснится, что за неё высказалось большинство горожан, – сказал он.
Подобный опрос проводился в Ижевске в 2017 году. Тогда мнения ижевчан разделились: примерно 65 процентов опрошенных проголосовали за то, чтобы платить за тепло только в течение отопительного сезона. Около 35 процентов – за то, чтобы платить, как сейчас, одинаковыми суммами в течение года. Причём главным из аргументов за переход на оплату «по факту» стала возможность избежать так называемой «корректировки» платы за тепло по итогам года. Зачастую у жителей возникают вопросы к управляющей организации и поставщику ресурсов по поводу её правильности и обоснованности. Это, в общем–то, было предсказуемо – народ ещё не забыл, как «обивал пороги» энергосбыта, получив в начале года платёжки с перерасчётом за тепло за 2016 год.
Власти Ижевска также поддержали идею перехода на фактическую оплату и отправили в региональное правительство соответствующую заявку. Но республиканские власти им отказали, объяснив это тем, что результаты опроса, который был проведён в городе, не очевидны. Участие в нём приняли всего около полутора тысяч горожан, а значит, выборка не репрезентативна. В связи с этим Общественная организация потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики» выражает надежду, что в этом году в опросе примет участие большое количество горожан. Его результаты будут доведены до администрации города Ижевска и Правительства Удмуртии.
В каждом из предложенных вариантов оплаты есть свои плюсы и минусы. Так, при оплате за отопление только в отопительный сезон граждане могут оказаться в ситуации, когда одномоментно придётся отдавать энергетикам существенную часть своей пенсии или зарплаты. А ведь холодное время года – это как раз самый затратный период, когда дорожает всё, включая продукты. При этом предсказать ежемесячные траты невозможно – никто не знает, насколько холодным будет тот или иной месяц.
Оплата «по факту» – это прозрачность платежей. Но чтобы получить реальную экономию, в комплексе с общедомовым счётчиком в доме надо установить узел погодного регулирования, утеплить подвалы, подъезды и чердаки, отрегулировать и промыть систему отопления, следить за состоянием теплосчётчиков, наладить мониторинг и анализ объёмов потребления тепла помесячно. Все эти мероприятия собственники должны провести совместно со своими управляющими компаниями.
В любом случае окончательное решение – перейдёт или нет Ижевск на новую систему оплаты за тепло – будут принимать республиканские власти.
Если горожане проголосуют за оплату отопления «по факту», то переход на новую систему состоится только на следующий год, то есть осенью 2019 года. Напомним, что в этом отопительном сезоне на такую схему оплаты перешли потребители Можги и Воткинска.
Телефоны для справок: 97–07–93, 47–99–47.
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