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Голосуй, а то не успеешь! В Ижевске завершается опрос жителей многоквартирных домов по выбору способа оплаты за тепло

18 августа
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Высказать своё мнение, какая из двух методик расчёта для жителей предпочтительнее - оплата по факту, то есть по показаниям общедомового прибора учёта, или в течение всего года равными долями – можно до 31 августа.

3 14 Голосуй, а то не успеешь! В Ижевске завершается опрос жителей многоквартирных домов по выбору способа оплаты за тепло

Напомним, действующее федеральное законодательство даёт каждому региону право утвердить для жильцов многоквартирных домов одну из двух схем оплаты отопления. Первая, заключается в равномерном круглогодичном внесении платы за тепло, потреблённое в отопительный период (способ по 1/12, исходя из количества месяцев в году). В соответствии со второй методикой оплата тепловой энергии производится только в те месяцы, в которые она потребляется, то есть в течение отопительного сезона. При этом в летние месяцы плата не взимается (способ по 1/8, исходя из среднего количества месяцев отопительного сезона). Итоговая стоимость тепла, потреблённого за год конкретным многоквартирным домом, одинакова и в первом, и во втором случае, разница заключается именно в способах оплаты потребленного тепла.

Участие в опросе можно принять одним из следующих способов:

1. Заполнить анкету в электронном виде на сайте Объединения советов домов УР: http://dom–udm.ru/proekt/sposoby–oplaty–tepla–opros–2018/. Также анкету можно скачать с сайта http://dom–udm.ru в разделе «Проекты», распечатать, заполнить, отсканировать и прислать на электронный адрес Объединения советов домов УР sovet@dom–udm.ru.

2. Заполнить анкету в бумажном виде в офисе Объединения советов домов УР (г. Ижевск, ул. Тельмана, д. 16, предварительно записавшись по телефону 97–07–93).

3. Заполнить анкету в бумажном виде в своей управляющей организации, ТСЖ (если они оказывают сотрудничество в организации опроса).

Как подчеркнул председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР» Александр Евсеев, участие в опросе – это возможность для жителей Ижевска проинформировать администрацию города и Правительство Удмуртии о том, какой способ оплаты отопления они считают предпочтительным для себя.

– В настоящее время жители столицы Удмуртии вносят одинаковые суммы ежемесячно в течение всего года. Оплата «по факту потребления» может быть введена, только если по результатам опроса выяснится, что за неё высказалось большинство горожан, – сказал он.

Подобный опрос проводился в Ижевске в 2017 году. Тогда мнения ижевчан разделились: примерно 65 процентов опрошенных проголосовали за то, чтобы платить за тепло только в течение отопительного сезона. Около 35 процентов – за то, чтобы платить, как сейчас, одинаковыми суммами в течение года. Причём главным из аргументов за переход на оплату «по факту» стала возможность избежать так называемой «корректировки» платы за тепло по итогам года. Зачастую у жителей возникают вопросы к управляющей организации и поставщику ресурсов по поводу её правильности и обоснованности. Это, в общем–то, было предсказуемо – народ ещё не забыл, как «обивал пороги» энергосбыта, получив в начале года платёжки с перерасчётом за тепло за 2016 год.

Власти Ижевска также поддержали идею перехода на фактическую оплату и отправили в региональное правительство соответствующую заявку. Но республиканские власти им отказали, объяснив это тем, что результаты опроса, который был проведён в городе, не очевидны. Участие в нём приняли всего около полутора тысяч горожан, а значит, выборка не репрезентативна. В связи с этим Общественная организация потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики» выражает надежду, что в этом году в опросе примет участие большое количество горожан. Его результаты будут доведены до администрации города Ижевска и Правительства Удмуртии.

В каждом из предложенных вариантов оплаты есть свои плюсы и минусы. Так, при оплате за отопление только в отопительный сезон граждане могут оказаться в ситуации, когда одномоментно придётся отдавать энергетикам существенную часть своей пенсии или зарплаты. А ведь холодное время года – это как раз самый затратный период, когда дорожает всё, включая продукты. При этом предсказать ежемесячные траты невозможно – никто не знает, насколько холодным будет тот или иной месяц.

Оплата «по факту» – это прозрачность платежей. Но чтобы получить реальную экономию, в комплексе с общедомовым счётчиком в доме надо установить узел погодного регулирования, утеплить подвалы, подъезды и чердаки, отрегулировать и промыть систему отопления, следить за состоянием теплосчётчиков, наладить мониторинг и анализ объёмов потребления тепла помесячно. Все эти мероприятия собственники должны провести совместно со своими управляющими компаниями.

В любом случае окончательное решение – перейдёт или нет Ижевск на новую систему оплаты за тепло – будут принимать республиканские власти.

Если горожане проголосуют за оплату отопления «по факту», то переход на новую систему состоится только на следующий год, то есть осенью 2019 года. Напомним, что в этом отопительном сезоне на такую схему оплаты перешли потребители Можги и Воткинска.

Телефоны для справок: 97–07–93, 47–99–47.

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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