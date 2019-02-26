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Годовой прирост инвестиций в основной капитал Удмуртии составил 10,4 процента

26 февраля
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Об этом на сессии Государственного Совета рассказал Глава Удмуртии Александр Бречалов.

Img 9746 Годовой прирост инвестиций в основной капитал Удмуртии составил 10,4 процента

«Если по итогам 2017 года объём инвестиций в основной капитал находился на уровне 83,7 млрд рублей, то в 2018 году мы приросли по этому показателю на 10,4 процента. В 2018 году в экономику Удмуртии направлено 97,8 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Забегая вперёд, в 2019 году объём инвестиций в основной капитал прогнозировался на уровне 84,5 млрд рублей, к 2021 году – 92,5 млрд рублей. Таким образом, мы перевыполнили трёхлетние показатели. Это самый высокий рост за последние шесть лет», - сообщил Александр Бречалов.

Прирост хороший, но на низкой базе, отметил Глава, нам ещё есть куда расти. У нас есть для этого все возможности. Такого результата удалось достичь, в том числе, за счёт мер по стимулированию инвестиционной активности, в регионе удалось превысить плановые показатели в рамках прогноза социально-экономического развития. Значительную роль в этом процессе играет создание территорий опережающего социально-экономического развития – напомню, что мы получили второй ТОСЭР в Глазове, что позволит нам привлечь ещё порядка 13 млрд рублей инвестиций, сказал Александр Бречалов.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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