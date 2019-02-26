«Если по итогам 2017 года объём инвестиций в основной капитал находился на уровне 83,7 млрд рублей, то в 2018 году мы приросли по этому показателю на 10,4 процента. В 2018 году в экономику Удмуртии направлено 97,8 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Забегая вперёд, в 2019 году объём инвестиций в основной капитал прогнозировался на уровне 84,5 млрд рублей, к 2021 году – 92,5 млрд рублей. Таким образом, мы перевыполнили трёхлетние показатели. Это самый высокий рост за последние шесть лет», - сообщил Александр Бречалов.
Прирост хороший, но на низкой базе, отметил Глава, нам ещё есть куда расти. У нас есть для этого все возможности. Такого результата удалось достичь, в том числе, за счёт мер по стимулированию инвестиционной активности, в регионе удалось превысить плановые показатели в рамках прогноза социально-экономического развития. Значительную роль в этом процессе играет создание территорий опережающего социально-экономического развития – напомню, что мы получили второй ТОСЭР в Глазове, что позволит нам привлечь ещё порядка 13 млрд рублей инвестиций, сказал Александр Бречалов.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.