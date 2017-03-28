Главная » Годовалый малыш в детской коляске попал под колеса автомобиля в Ижевске

Годовалый малыш в детской коляске попал под колеса автомобиля в Ижевске

27 марта
0
780544 Годовалый малыш в детской коляске попал под колеса автомобиля в Ижевске

Годовалый малыш, находясь в детской коляске, попал под колеса автомобиля в Ижевске. Мать ребенка переходила дорогу и катила коляску вне пешеходного перехода. Дорожная авария произошла в субботу, 25 марта, около 18 часов, напротив дома №25 по улице Камбарской, сообщает пресс-служба 1-го Отдела ГИБДД МВД по УР.

Наезд на детскую коляску с ребёнком совершил 40-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115». В результате ДТП мальчик 2016 года рождения получил травмы.

Фото: tomsk.ru

Подписывайтесь на наc ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо