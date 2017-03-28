Годовалый малыш, находясь в детской коляске, попал под колеса автомобиля в Ижевске. Мать ребенка переходила дорогу и катила коляску вне пешеходного перехода. Дорожная авария произошла в субботу, 25 марта, около 18 часов, напротив дома №25 по улице Камбарской, сообщает пресс-служба 1-го Отдела ГИБДД МВД по УР.
Наезд на детскую коляску с ребёнком совершил 40-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115». В результате ДТП мальчик 2016 года рождения получил травмы.
Фото: tomsk.ru
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