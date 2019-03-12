Ни шагу без палки
В селе Первомайском Киясовского района второй год развивается скандинавская ходьба. Здесь даже «Тропу здоровья» обустроили. Любовь Глухова, жительница села, рассказывает, что просеку между соснами, которые растут прямо в Первомайском, расчистили жители по инициативе совета ветеранов при администрации муниципального образования.
– Топорами, мотоблоками выкорчевали сорные кустарники и деревья, установили скамейки вдоль тропы. Прекрасное место для прогулок и отдыха получилось! Администрация планирует сделать здесь освещение, чтобы скандинавской ходьбой мы могли и ранним утром, и вечером заниматься.
В Первомайском уверены, что их увлечение – это уже не просто дань моде и не заморская причуда, а реальная помощь организму. Анатолий Бараневских на себе испытал всю пользу северной ходьбы. В свои 78 он вместе с молодыми и на рыбалку ездит, и в волейбол играет, а ещё организует и проводит волейбольные турниры среди школьных команд района. Всю свою жизнь Анатолий Яковлевич активно участвовал в спортивной и общественной жизни республики, района и села. Сегодня он, как и прежде, в строю – занимает призовые места в своей возрастной группе в районных ветеранских соревнованиях. Залогом побед Анатолий Яковлевич считает здоровый образ жизни и, конечно же, занятия скандинавской ходьбой.
После общения с активистами Первомайского Александр Бречалов отметил, что в Год здоровья скандинавская ходьба – базовый проект, и необходимо по максимуму вовлечь в занятия ею как можно больше жителей в каждом муниципальном образовании Удмуртии.
– Это самый доступный вид физической активности, важно, что в него вовлекаются люди старшего поколения. Мы будем финансово поддерживать Федерацию скандинавской ходьбы республики, потому что рубль, вложенный в здоровый образ жизни, экономит тысячи рублей на лекарственном обеспечении и стационарах.
Новый ФАП – счастье для села
В Первомайском Глава Удмуртии посетил фельдшерско–акушерский пункт, который нуждается в срочном ремонте. По словам заведующей ФАПом Татьяны Каргашиной, здание капитально не ремонтировалось с 1984 года, то есть с года его постройки.
– Делали только косметический ремонт, – пояснила Татьяна Аркадьевна. – Необходимо провести газовое отопление, починить кровлю, а ещё в этом же здании обустроить квартиру для молодого фельдшера, который будет здесь работать.
Александр Бречалов сообщил, что в 2019 году Первомайский ФАП отремонтируют, так же как и ФАП в деревне Косолапово и центральную районную больницу.
Тема здравоохранения, в том числе строительства и ремонта медучреждений, стала одной из важных на встрече руководителя республики с жителями района.
Так, по словам министра здравоохранения Удмуртии Игоря Титова, для «повышения доступности и качества медицинской помощи планируется замена ФАПа, находящегося в аварийном состоянии, в деревне Нижняя Малая Салья, а также капитальный ремонт ФАПа в деревне Ильдибаево».
– Согласно региональному проекту «Детское здравоохранение» в 2020 году будет проведено дооснащение кабинетов участковых врачей–педиатров, – сказал в продолжение министр. – В рамках реализации региональной программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в 2019 году планируется открыть гериатрический кабинет на базе районной больницы.
Забота о каждом жителе
Особое внимание на встрече было уделено теме диспансеризации. Как сообщил Игорь Титов, на 31 декабря 2018 года первый этап диспансеризации прошли 1693 жителя Киясовского района, что составило 99,6 процента годового плана. 226 из них были направлены на второй этап.
Вопросов профилактики коснулась и главный врач райбольницы Елена Костенкова. По её словам, в единый день диспансеризации, который прошёл в Киясовском районе 9 февраля 2019 года, было осмотрено 97 человек, 7 из них отправлено на дополнительное обследование. Единые дни диспансеризации будут проводиться в районе ежемесячно.
Александр Бречалов, в свою очередь, подчеркнул, что о днях диспансеризации – когда и где они проводятся – должен знать каждый житель района. Он поручил главам муниципальных образований со всей ответственностью отнестись к этому вопросу. Ведь сколько угодно можно говорить о Годе здоровья, но если каждый житель Удмуртии не будет вовлечён в этот масштабный проект, результата не будет. Кроме того, если у людей возникают проблемы с прохождением диспансеризации из–за графика работы, то руководителям предприятий нужно договариваться с главврачом ЦРБ об удобном времени её прохождения.
Во время общения с главой республики жители района задали немало вопросов, также касающихся здравоохранения. Жительница Дубровского, например, посетовала, что в её родной деревне врач–терапевт в последний раз вёл приём в октябре 2018 года. Александр Бречалов поручил главврачу и главе района организовать диспансеризацию:
– Это никуда не годится. В ближайшее время организуйте выезд медкомплекса. Да, нам не хватает врачей, медперсонала. Но в любом случае, даже если в деревне живёт 100 человек, как минимум раз в месяц участковый врач туда должен приезжать.
В Доме культуры села Арзамасцево Каракулинского района, где Александр Бречалов встретился с активом района, также много говорили про здоровье и Год здоровья. Глава региона отметил, что в 2019–2020 годах в районе будет построено 4 фельдшерско–акушерских пункта в деревнях Черново, Гремячево, Сухарево и Усть–Сакла, а также отремонтированы ФАПы в Боярке, Котово, Арзамасцево, Малых Калмашах, Колесниково, Галаново и Кулюшево.
Министр здравоохранения Игорь Титов отметил, что в Каракулинском районе хороший показатель по диспансеризации. До 31 декабря 2018 года первый её этап прошли 2098 человек. Это 103 процента от годового плана, для сравнения – по республике он составляет 97 процентов.
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В муниципальных образованиях в рамках Года здоровья проходит республиканская акция «Улица здоровья», главная цель которой экспресс–диагностика, направленная на раннее выявление злокачественных новообразований и хронических неинфекционных заболеваний. Жители могут измерить артериальное и внутриглазное давление, рост и вес, определить индекс массы тела, объём лёгких, насыщенность крови кислородом, сдать биохимический анализ крови, а также пройти начальный этап диспансеризации. Как говорит главный врач Каракулинской районной больницы Елена Бабикова, акция позволяет впервые выявить около 40–50 заболеваний, среди них единичные случаи подозрений на онкологию. Эти результаты становятся основной для продолжения обследований.
В центре внимания – социалка
Вопросы ремонта и строительства соцобъектов волнуют без исключения всех жителей и Киясовского, и Каракулинского районов. На объекты Киясовского района, нуждающиеся в срочном ремонте, по словам Александра Бречалова, будет выделен 41 миллион 270 тысяч рублей. Для ремонта объектов Каракулинского района пока предварительно согласовано 65 миллионов 700 тысяч рублей. При этом глава региона отметил, что в прежние годы на ремонт соцобъектов по всей республике выделялось лишь 55–60 миллионов рублей.
– В прошлом году мы с Министерством строительства, ЖКХ и энергетики, с главами муниципальных образований провели тотальную инвентаризацию, проверили, в каком состоянии находятся детские сады и школы, медицинские и спортивные учреждения, дома культуры. Получилось, что объектов в критическом состоянии, то есть таких, где нужно срочно менять кровлю и, как минимум, окна, – 640. Денег необходимо около 3 миллиардов рублей. То есть вы можете сравнить: 55–60 миллионов рублей ежегодно на всю республику и 3 миллиарда рублей. Мы эти деньги нашли.
Итак, в Киясовском районе отремонтируют школу в селе Ильдибаево, школы и дома культуры в деревнях Атабаево и Старая Салья, детский сад и Дом культуры в селе Мушак, Дом культуры в деревне Байсары.
В Каракулинском районе: школу, детский сад № 1 и № 2, детско–юношескую спортивную школу, районный Дом культуры в селе Каракулино, школу и дом культуры в деревне Боярка, школу и детский сад в селе Галаново, школу и детский сад в деревне Малые Калмаши, школу в селе Арзамасцево, школу и Дом культуры в деревне Ныргында, школу в селе Чеганда, школу в селе Вятское.
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