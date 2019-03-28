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Год театра в Удмуртии - капитальный ремонт и золотая маска

27 марта
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27 марта театральная общественность отмечает Международный день театра.

A1ac0bb357a4264ee93dfab1f3d31b10 Год театра в Удмуртии - капитальный ремонт и золотая маска

В Год театра пройдёт масштабная работа по поддержке учреждений театральной сферы. В общий перечень социальных объектов, запланированных на проведение капитальных ремонтов, включены Молодёжный муниципальный театр Ижевска «Молодой человек», театр «Парафраз» в городе Глазов и Сарапульский драматический театр. На эти цели планируется выделить более 20 млн. рублей из республиканского и городского бюджета.

«В Год театра мы делаем акцент не только на финансовой поддержке, оказании помощи в продвижении профессиональных театров региона, но и помогаем творческим самодеятельным коллективам, которые уже успели занять свою нишу в культурной жизни республики», - прокомментировал Александр Бречалов.

Замечательным подарком к Году театра стало участие Государственного русского драматического театра Удмуртии в Главной театральной премии России «Золотая маска».

В понедельник, 25 марта, на сцене Московского академического театра им. В. Маяковского состоялся показ спектакля «Король Лир». Жюри фестиваля рассматривает постановку нашего театра в 6 номинациях: «Лучший спектакль в драме», «Лучшая режиссёрская работа» (Петр Шерешевский), «Лучшая работа художника» (Александр Мохов, Мария Лукка), «Лучшая мужская роль» (заслуженный артист России Николай Ротов), «Лучшая мужская роль второго плана» (Игорь Василевский), «Лучшая работа художника по свету» (Александр Рязанцев). По решению Главы УР театру выделены средства для участия в главной театральной премии страны. Подведение итогов и церемония награждения состоится 16 апреля в Москве на сцене Большого театра.

11 апреля, в свой день рождения, в Государственной Филармонии Удмуртии в 19.00 часов труппа инклюзивного театра «Мечтатели» для слепых и слабовидящих людей покажет свой спектакль «Новая Жизнь» - пантомиму об особом мире эмоций и чувств людей, потерявших зрение. Именно эта постановка получила первое место в номинации «Театральное искусство» на Вторых Международных Парадельфийских Играх, прошедших в Ижевске осенью прошлого года. Театру «Мечтатели» всего год, но творческий коллектив ставит перед собой довольно амбициозные цели, которые, как мы видим, им с лёгкостью удаётся достичь.

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