Завтра, 13 января, журналисты и работники средств массовой информации соберутся на традиционную встречу, посвященную Дню российской печати, чтобы подвести итоги прошедшего года.
Что. Где. Когда?
Накануне предстоящего профессионального праздника пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии провела первую в наступившем году конференцию, на которой о достижениях и перспективах развития отрасли рассказал руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Алексей Воронцов.
Печать, телевидение, радио, а теперь еще и Интернет - своеобразное зеркало эпохи, отражающее стремительные перемены, происходящие в нашей жизни. Алексей Воронцов выдал небольшой секрет о сценарии проведения праздника. В этом году День российской печати в нашей республике пройдет в формате интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». В связи с этим нелишне вспомнить, что в 1992 году в нашей республике было зарегистрировано 71 печатное издание. На начало 2017 года – 262 средства массовой информации, из них 159 – печатных.
– Прошлый год был для нас успешным, - заявил руководитель агентства. - Успешно развился ресурс службы новостей Информационного агентства «Удмуртия». Его аудитория выросла в 14 раз и составила в среднем по посещаемости 3700 человек в сутки. 70 процентов аудитории составляют жители Удмуртии. Запущены новые проекты по развитию туристического кластера, широко освещается дорожная тематика, открыты партнерские программы «Золотая сотня», «Надежные люди «Удмуртэнерго». В марте прошлого года появилась удмуртская версия сайта, ведется работа над открытием третьей версии на английском языке.
Что касается развития телевидение и радио, 22 февраля этого года в Москве пройдет конкурс по отбору обязательного общерегионального канала, который будет присутствовать на так называемой «21-й кнопке» в цифровом формате вещания. Отбор будет вестись в каждом регионе из числа каналов, продукция которых содержит не менее 75 процентов телепрограмм собственного производства и охватывать вещанием не менее половины от числа жителей субъекта и три четверти собственного вещания. У нашего телеканала «Моя Удмуртия» есть все основания получить статус общерегионального. Мы не оставляем идеи наладить спутниковое вещание канала, - говорит Алексей Воронцов. В планах агентства - заключение соответствующего соглашения с национальной спутниковой компанией «Триколор». Есть договоренности и о стоимости этого проекта.
Предполагается, она составит 40 миллионов рублей, что значительно ниже, чем в соседних регионах.
В ведении Агентства печати и массовых коммуникаций находится и книгоиздательская деятельность. В прошлом году в республике выпущено 60 наименований книг, половина изданий – на удмуртском языке. Совокупный тираж превысил 50 тысяч экземпляров. На новый качественный уровень выходит издание детской литературы, удмуртского фольклора, учебников. Огромная работа была проделана по научной, педагогической, этнокультурной экспертизе 8 учебников начального звена для включения в федеральный образовательный стандарт образования, 11 методическим пособиям и рабочим тетрадям, подана заявка о включении учебников в федеральный реестр по 13 методическим комплектам.
– Снижение тиражей и подписки в условиях падения читательского спроса - тенденция повсеместная, но решаемая за счет улучшения содержания изданий, внешнего вида, – считает Алексей Воронцов. - Нужно вести поиск выхода к читателю, перестать сетовать на то, что интернет-издания подменяют печатные средства массовой информации. Естественно, самое большое число вопросов было задано руководителю агентства о перспективах развития Дома печати на Пастухова, 13.
Дом на Пастухова, 13
После реорганизации акционерного общества «Ижевская республиканская типография» и его объединения с Ижевским полиграфическим комбинатом на высвободившихся площадях планируется разместить музей печати, телевидения и радио. Предполагается открыть в бывших цеховых помещениях пресс-центр на 150-200 мест, выставочный зал на условиях государственно-частного партнерства, который будет работать в мобильном формате, центр правовой поддержки СМИ и журналистов. Кроме этого, должен появиться зал для просмотра документального и фестивального кино. На условиях государственно-частного партнерства планируется разместить магазин «Книги и пресса Удмуртии», литературное кафе. В любом случае речь идет о комплексном развитии территории. Алексей Воронцов выразил благодарность главе республики за выделенные средства на замену окон и входных групп офисных помещений Дома печати. В этом году будут изысканы средства на ремонт фасада административного корпуса.
Кстати, открытие литературного кафе ориентировочно может состояться во второй половине 2017 года. В первой половине года планируется проведение первых выставок. В числе экспонатов выставочного комплекса, вероятно, окажется старинное оборудование Ижевской типографии, из Шаркана собираются привезти сохранившийся линотип. По словам Алексея Воронцова, Председателем Правительства Удмуртии Виктором Савельевым дано поручение подготовить рассмотрение концепции развития Дома печати на президиуме правительства.
Наступивший год знаменателен тем, что 100-летний юбилей будет отмечать газета «Удмуртская правда», год пройдет под знаком 120-летия печати Удмуртии. В рамках юбилеев планируется провести круглые столы, обучающие семинары, реализовать проект АРС-пресс «Узнаем Россию вместе». Проект рассчитан на то, что редакторы разных СМИ России посетят наш регион, ближе познакомятся с его достоянием, а по итогам поездки опубликуют в своих изданиях статьи о республике.
Совместно с ИТАР-ТАСС будет организован семинар для районных газет на тему «Как Интернет расширяет возможности районных СМИ». Под знаком 120-летнего юбилея удмуртской печати пройдет и ежегодный фестиваль средств массовой информации «Вся Удмуртия -2017».
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