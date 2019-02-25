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Год под именем Калашникова. Какие мероприятия пройдут в Удмуртии в честь столетия со дня рождения легендарного конструктора

24 февраля
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15 февраля на сочинском форуме обсудили празднование столетия со дня рождения Михаила Калашникова. Подробно о проектах и мероприятиях, запланированных к проведению в Удмуртии, рассказали Глава республики Александр Бречалов, генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев и председатель федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов.

04cd99c27bcf921e18f9ea6925f6996c Год под именем Калашникова. Какие мероприятия пройдут в Удмуртии в честь столетия со дня рождения легендарного конструктора

Удмуртия станет частью международного туризма

В сентябре пройдёт День оружейника, который был учреждён по предложению Михаила Тимофеевича Калашникова. В планах сделать это событие международным. Также запланирована серия конкурсов и проектов в области промышленного дизайна, объектами которой станут реальные, готовящиеся к выпуску промышленные товары. Пройдёт турнир по хоккею—следж среди детско—юношеских команд, межрегиональный хакатон (конкурс инженерных идей и изобретательских проектов). Кроме того, в 2019 году в Удмуртии завершатся строительство и капитальный ремонт ряда объектов — Ледовой арены в Можге, Центральной площади в Ижевске, Музейно—выставочного комплекса им. М.Т. Калашникова, юношеского технопарка концерна «Калашников».

— Мы убеждены, что Удмуртия в 2019 году в связи с таким важным мероприятием станет частью российского и международного туризма, — отметил Александр Бречалов.

Генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев также презентовал ключевые проекты в рамках празднования, среди которых создание онлайн—музея, где будет представлено наследие Михаила Тимофеевича. Планируется открытие Академии Калашникова, на базе которой будут организованы различные образовательные программы для молодёжи в режиме онлайн и оффлайн.

Почётная миссия

Послами 100—летия станут известные люди Удмуртии и России, добившиеся каждый в своей профессии авторитета и уважения: министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, советник генерального директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно—технической сфере Иван Бортник, генеральный директор ООО «Моторика», многократный лауреат и победитель всероссийских премий в области современных технологий Илья Чех, трёхкратный серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Сочи по лыжным гонкам Максим Вылегжанин, сооснователь компании Hudway Иван Клабуков и другие.

— Роль посла почётна и очень ответственна, — говорит председатель федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов. — Пять спортсменов из Удмуртии являются членами сборной команды России по биатлону и регулярно участвуют в международных соревнованиях. В связи с празднованием 100—летия Михаила Тимофеевича Калашникова наши спортсмены будут выступать с соответствующей символикой на экипировке и спортивном оружии. Есть прекрасная возможность тиражировать наше знаковое событие максимально широко.

Использована графика Центра развития дизайна, городской среды и энергосбережения УР

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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