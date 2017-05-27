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«Глубинка-мама»

27 мая
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Новый проект Вениамина Тронина уже в киноэнциклопедии

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«Глубинка-мама» - так будет называться большая народная сказочно-эксцентричная кинокомедия об Удмуртии. Кроме звезд Сергея Шнурова, Тимофея Трибунцева и Александра Баширова, режиссер планирует пригласить актеров, в том числе и непрофессиональных, из республики.

В третий том киноэнциклопедии известного деятеля кино, трижды лауреата премий Гильдии киноведов и кинокритиков России Сергея Кудрявцева (книга выйдет в печать нынешней осенью) включена рецензия на сценарий будущего фильма Тронина «Глубинка-мама».

Вот выдержка из этой рецензии: «Такие редкие по жанру, а главное - по мысли, действительно отечественные по духу фильмы нам крайне нужны - и благодарные зрители смогут потом их оценить в должной мере».

И еще один фрагмент из отзыва о сценарии «Глубинка-мама» ректора Высших курсов сценаристов и режиссеров, заслуженного деятеля искусств России Веры Суменовой:

– Это подлинно народная комедия, в которой отчетливо звучат важнейшие темы любви к Родине, к матери, памяти о предках. В сценарии предстает целая галерея ярких образов - это своего рода ковчег, объединяющий разных людей в их стремлении к идеалу. По жанру это весьма оригинальное сочетание эксцентрики, сказки и мелодрамы.

Вера БАЖЕНОВА

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