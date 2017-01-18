Главная » Культура » Глазовский театр «Парафраз» отправится в Москву

Глазовский театр «Парафраз» отправится в Москву

18 января
0
F7df9429467e95ddaf0d1f4555e0d92e Глазовский театр «Парафраз» отправится в Москву

Глазовский театр «Парафраз» со спектаклем «Процесс» выступит в Москве на сцене театра имени Моссовета. Выступление запланировано на 14 апреля и пройдет в рамках фестиваля «Золотая маска».

Сразу три номинации получил спектакль «Процесс», поставленный по роману Франца Кафки: «Лучший спектакль малой формы», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая мужская роль второго плана».

Спектакль глазовского театра «Процесс», авторскую инсценировку которого сделал главный режиссер «Парафраза» Дамир Салимзянов, уже получил признание ряда других фестивалей.

На конкурсе «Театральная весна», который проходил в Удмуртии в 2016 году, режиссер и актеры театра стали лучшими сразу в несколько номинациях. На Фестивале театров малых городов России в Вольске «Процесс» получил Диплом ассоциации театральных критиков и приз в номинации «Лучшая мужская роль».

В прошлом году в конкурсную программу фестиваля впервые попал спектакль из Удмуртии — «Маленькие трагедии» Русского драматического театра в постановке Петра Шерешевского. Работа была представлена в четырех номинациях, однако ни в одной не выиграла.

Фото: minkultura.udmurt.ru

Метки: Глазовский театр «Парафраз» спектакль «Процесс» Фестиваль «Золотая маска»

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

Читать также

Семь молодых исполнителей выступят на юбилейном XX музыкальном фестивале «Молодые таланты на родине П.И.Чайковского»
17 января
Концерты в рамках фестиваля состоятся в Ижевске, Сарапуле и на родине Чайковского - в Воткинске. ...
Тысяча и одно произведение искусства
16 января
Коллекция кимоно рассказывает о жизни самураев, куртизанок и японских аристократов....
История Германии в семи фильмах
12 января
Ровно через неделю, 19 января, в Ижевске откроется очередной Фестиваль немецкого кино – в течение нед...
Артисты из пятнадцати стран мира прибудут в Удмуртию для участия в Фестивале циркового искусства
10 января
В марте 2017 года зрители увидят самых элитарных мировых звезд цирка....

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо