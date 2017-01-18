Глазовский театр «Парафраз» со спектаклем «Процесс» выступит в Москве на сцене театра имени Моссовета. Выступление запланировано на 14 апреля и пройдет в рамках фестиваля «Золотая маска».
Сразу три номинации получил спектакль «Процесс», поставленный по роману Франца Кафки: «Лучший спектакль малой формы», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая мужская роль второго плана».
Спектакль глазовского театра «Процесс», авторскую инсценировку которого сделал главный режиссер «Парафраза» Дамир Салимзянов, уже получил признание ряда других фестивалей.
На конкурсе «Театральная весна», который проходил в Удмуртии в 2016 году, режиссер и актеры театра стали лучшими сразу в несколько номинациях. На Фестивале театров малых городов России в Вольске «Процесс» получил Диплом ассоциации театральных критиков и приз в номинации «Лучшая мужская роль».
В прошлом году в конкурсную программу фестиваля впервые попал спектакль из Удмуртии — «Маленькие трагедии» Русского драматического театра в постановке Петра Шерешевского. Работа была представлена в четырех номинациях, однако ни в одной не выиграла.
Фото: minkultura.udmurt.ru
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