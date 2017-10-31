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Глазовский «Прогресс» выбыл из борьбы за Кубок России

31 октября
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Vcdm gnebhy Глазовский «Прогресс» выбыл из борьбы за Кубок России

Победа без радости

В ответном матче на Кубок России глазовский «Прогресс» выиграл со счетом 3:2 у клуба «Ухта». При этом глазовчане выбыли из розыгрыша Кубка, так как в домашнем матче «Ухта» победила со счетом 4:2. Домашний задел в счете оказался решающим.

Команды осенью проводили между собой шестой матч. То есть один турнирный и пять официальных. Травмы и болезни почти поровну касались обеих команд – не было возможности выставить по три четверки полевых игроков. «Ухта», конечно же, надеялась, что «Прогресс» сразу пойдет вперед и тем самым раскроется для контратак. Но первый тайм все-таки прошел с перевесом «Прогресса». Артур Мелконян открыл счет. Затем игрок гостей Антон Рудых сделал счет 1:1. На 18-й минуте от игрока «Ухты» мяч оказался в собственных воротах, а на 24-й минуте Роман Букин точно пробил – 3:1. Оставшиеся полторы минуты до перерыва «Ухта» провела очень основательно и дала понять, что не смирится с таким счетом.

Выжидательную позицию во втором тайме время от времени демонстрировали обе команды. Не хватало глазовских болельщиков, чтобы «Прогресс» загорелся и усилил атаку. Главный тренер глазовчан Евгений Осинцев полагает, что возможности провести результативные действия были, но «на фоне усталости игроки принимали неверные решения».

«Ухта» была вынуждена проявлять больше активности. Главный тренер Юрий Руднев на 44–й минуте взял тайм-аут и выпустил пятого полевого игрока вместо вратаря. Минуты не прошло, как последовал острый прострел, и Ростислав Пилипенко подставил ногу, мяч в сетке – 3:2. Сразу же в составе «Прогресса» вместо вратаря выходит Дмитрий Будин. Гости мгновенно перехватывают мяч и он с середины площадки катится точнехонько в ворота «Прогресса». Мяч успевает перед воротами догнать Артур Мелконян и переправить его на угловой.

Оставалось еще почти пять минут игрового времени. Атакующий порыв «Прогресса» не увенчался голом, хотя на последних секундах глазовчане трижды подавали мяч с угловых ударов. Вот когда нужней всего была поддержка фанатов!

– Глазовский «Прогресс» в матчах с нами очень успешно применял игру с пятым полевым игроком. Нам пришлось уже в ходе сезона поработать над этим элементом игры. Сегодня и за счет этого в том числе добились нужного результата. Выход в следующий этап Кубка России – это заметное достижение для нашей команды, - сказал главный тренер «Ухты» Юрий Руднев.

Игроки «Ухты» не скрывали радости. Правда, печаль «Прогресса» была недолгой. В следующем этапе «Ухте» придется выступить против сильнейшей команды «Газпром-Югра». А глазовские футболисты встретятся с «Газпромом-Югрой» уже 11 и 12 ноября в Ижевске (во дворце «Олимпиец») в матчах суперлиги чемпионата России.

Фото: vk.com

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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