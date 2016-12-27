«Прогресс» (Глазов) порадовал своей игрой против чемпиона России – «Динамо» (Московская область). Глазовчане сумели свести вничью первый матч – 2:2 и немного «не дотерпели» в повторной игре, проиграли со счетом 4:5.
Вновь остается пожалеть, что ижевский дворец «Олимпиец» не был заполнен до отказа. Приехавшие из Глазова болельщики уверяют, что в своем городе был бы полон и Ледовый дворец равный «Ижстали».
Про ничью 2:2 можно сказать, что на два красивых мяча Анатолия Бадретдинова, глазовчане ответили двумя точными ударами Владимира Разуванова. Но за этими короткими словами стоит упорная борьба обеих команд. Индивидуальное мастерство динамовцев не пересилило глазовский командный настрой. Прогрессовцы не жалели себя и врач команды Артем Чернов, как заправский форвард, прорывался к очередному пациенту, лежащему на паркете. В конце матча с разбега Чернов успел столкнуться с двумя полевыми игроками и знаменитым вратарем Густаво. Но это было плавное столкновение, как в игре карамболь на выбивание главной фишки. Последние две минуты матча выдались очень напряженными. Ничью глазовчанам удалось сохранить. Главный тренер «Прогресса» Игорь Путилов предрек, что повторный матч будет тяжелее и покажет, насколько его команда состоятельна и уверена в себе.
Повторной игрой тренер и болельщики довольны, а результатом огорчены. Вновь концовка при счете 4:4 была очень тревожной. И вот тут сказалось индивидуальное мастерство гостей. Динамовцы сумели разыграть позиционную атаку, как по нотам. И решающий пас отдали Сергею Сергееву, когда перед ним открылся угол ворот. Сергеев не промахнулся.
А какой момент был у «Прогресса» во втором тайме. Сразу трое (!) игроков убежали от центра поля на вратаря Ивана Поддубного. Однофамилец богатыря готов был рухнуть от отчаяния, а мяч просвистел мимо ворот. Другие редкие ошибки динамовцев «Прогресс» сумел обратить в голы. В первом тайме это сделали Бадретдинов (в свои ворота) и Разуванов, а во втором тайме отличились Антон Оппер и Александр Райхель. Динамовец Бадретдинов успел исправиться к концу матча и забить мяч в правильные (прогрессовские) ворота. Кроме того, у «Динамо» забитыми мячами отличились Александр Фукин, легионер Вилде и Сергей Сергеев (дважды).
После такого эмоционального подъема высказываю сожаление, что следующая встреча в Ижевске состоится лишь в феврале. Январскую игру Ассоциация мини-футбола России перенесла на другой срок. Игорь Путилов пообещал изменения в составе команды. С расчетом не только на попадание в стадию плей-офф, но и на то, чтобы занять там достойное место. Сейчас «Прогресс» делит в суперлиге России шестое-седьмое места с клубом «Тюмень».
Фото: amfr.ru
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