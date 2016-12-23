Главная » Спорт » Глазовский «Прогресс» отобрал очки у новосибирского «Сибиряка»

Глазовский «Прогресс» отобрал очки у новосибирского «Сибиряка»

13 декабря
0

Боевой ничьей завершилась игра «Прогресса» с лидером суперлиги России.

D2253335 93ab 450a a5f1 834b1e6885fe 800x600 Глазовский «Прогресс» отобрал очки у новосибирского «Сибиряка»

Боевой ничьей (3:3) завершилась игра глазовского «Прогресса» с новосибирским «Сибиряком» – лидером суперлиги России.

Несмотря на то, что «Сибиряк» - лидер и в его составе двое высокотехничных легионеров-бразильцев, этой команде не удавалось так уверенно прижимать глазовчан к воротам, как это делала знаменитая «Дина». Зато сибиряки не давали соперникам бить по своим воротам. Болельщики, собравшиеся в ижевском дворце «Олимпиец», с первых минут требовали: «Бейте по воротам!».

Увы, было заметно, что глазовчанам не удается опередить сибиряков – не хватает доли секунды для точного удара. Два-три голевых момента прогрессовцы упустили, но стремления к чужим воротам не утратили. И были вознаграждены - Владимир Разуванов, выскочив на опережение, хорошим ударом с левой ноги открыл счет. Еще до перерыва красивым дальним ударом крутой сибиряк Лео Сантана отправил мяч в нижний угол глазовских ворот – 1:1.

В перерыве матча прошло чествование Владимира Тумаева. Футбольному и газпромовскому ветерану генерал-майор полиции Александр Первухин вручил прогрессовскую футболку с номером 70. А подарочный мяч пригодится 70-летнему ветерану для матчей выходного дня в спортивном зале на Воткинском шоссе.

Примерно в прежнем режиме обоюдных возможностей команды вели борьбу и во втором тайме. Правда, у гостей стали проходить опасные вспышки активности в завершающей стадии атак. Не успели найти «противоядие» против этого, как на одной минуте в ворота Артура Цыбы влетело два мяча. Голевые удары сделали Николай Плахов и Сими Сайотти. Оглядевшись и взяв тайм-аут, прогрессовцы решили вместо основного вратаря выпустить полевого игрока Дмитрия Будина. До конца матча оставалось пять минут. Первая атака впятером не дала нужного результата. Более того, она привела к неожиданному ответу – главный тренер «Сибиряка» Евгений Куксевич тоже заменил своего вратаря полевым игроком. Техничные легионеры стали вести перепасовку даже перед собственными воротами. Стало понятно, что основная задача для них теперь – подольше владеть мячом. «Сибиряк» с пустыми воротами и в атаку пошел, «Прогресс» активно защищался. Удалось перехватить мяч, и в контратаке Роман Букин поразил пустые ворота – 3:2.

После матча Евгений Куксевич сказал:

– Я совершил ошибку и беру вину на себя. Мы не раз применяли этот прием. Когда соперник переходит на игру с пустыми воротами, то и мы отвечаем ему тем же. Причем нам в таком противодействии удавалось быть результативными. А в этот раз мы позволили соперникам воспрянуть, зажечься новым стремлением к атаке. В итоге упустили преимущество в счете.

Окрыленный «Прогресс» смело пошел в очередную атаку. Один за другим последовали три хлестких удара, и Александр Райхель добил мяч в сетку – 3:3. В последнюю минуту матча «Сибиряк» мог огорчить ликовавших болельщиков «Прогресса». Время игры кончилось в момент хорошего паса. Услышав сигнал, сибиряк от всей души влупил мяч в свободный угол ворот. И после этого удара даже не пошел спорить с судьей – сам слышал, что не успел – время матча истекло. И все-таки «Прогрессу» надо сделать вывод по матчам с сильными соперниками и впредь не отдавать мяч отбойными ударами на чужую половину поля. Именно такие «отбои» привели в итоге к пропущенным мячам в свои ворота.

На этой неделе в Екатеринбурге «Прогресс» встречается с «Синарой», и руководить глазовской командой будет Игорь Путилов, чья дисквалификация наконец-то закончилась. Надо признать, что Ренат Касимов у бровки поля сделал все, что мог, и «обедни не испортил».

Фото: amfr.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

Читать также

Депутаты Госсовета Удмуртии приняли участие в традиционных предновогодних лыжных гонках
22 декабря
Соревнования прошли на лыжной базе в селе Юкаменское в среду, 21 декабря....
Спортсмены прибывают в столицу Удмуртии на соревнования «Ижевская винтовка»
20 декабря
В ижевском спорткомплексе «Динамо» прошел традиционный турнир «Память»
20 декабря
«Ижевская винтовка» готова выстрелить
16 декабря
Завершается подготовка к очередным традиционным соревнованиям «Ижевская винтовка». Они пройдут в Ижев...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо