Боевой ничьей (3:3) завершилась игра глазовского «Прогресса» с новосибирским «Сибиряком» – лидером суперлиги России.
Несмотря на то, что «Сибиряк» - лидер и в его составе двое высокотехничных легионеров-бразильцев, этой команде не удавалось так уверенно прижимать глазовчан к воротам, как это делала знаменитая «Дина». Зато сибиряки не давали соперникам бить по своим воротам. Болельщики, собравшиеся в ижевском дворце «Олимпиец», с первых минут требовали: «Бейте по воротам!».
Увы, было заметно, что глазовчанам не удается опередить сибиряков – не хватает доли секунды для точного удара. Два-три голевых момента прогрессовцы упустили, но стремления к чужим воротам не утратили. И были вознаграждены - Владимир Разуванов, выскочив на опережение, хорошим ударом с левой ноги открыл счет. Еще до перерыва красивым дальним ударом крутой сибиряк Лео Сантана отправил мяч в нижний угол глазовских ворот – 1:1.
В перерыве матча прошло чествование Владимира Тумаева. Футбольному и газпромовскому ветерану генерал-майор полиции Александр Первухин вручил прогрессовскую футболку с номером 70. А подарочный мяч пригодится 70-летнему ветерану для матчей выходного дня в спортивном зале на Воткинском шоссе.
Примерно в прежнем режиме обоюдных возможностей команды вели борьбу и во втором тайме. Правда, у гостей стали проходить опасные вспышки активности в завершающей стадии атак. Не успели найти «противоядие» против этого, как на одной минуте в ворота Артура Цыбы влетело два мяча. Голевые удары сделали Николай Плахов и Сими Сайотти. Оглядевшись и взяв тайм-аут, прогрессовцы решили вместо основного вратаря выпустить полевого игрока Дмитрия Будина. До конца матча оставалось пять минут. Первая атака впятером не дала нужного результата. Более того, она привела к неожиданному ответу – главный тренер «Сибиряка» Евгений Куксевич тоже заменил своего вратаря полевым игроком. Техничные легионеры стали вести перепасовку даже перед собственными воротами. Стало понятно, что основная задача для них теперь – подольше владеть мячом. «Сибиряк» с пустыми воротами и в атаку пошел, «Прогресс» активно защищался. Удалось перехватить мяч, и в контратаке Роман Букин поразил пустые ворота – 3:2.
После матча Евгений Куксевич сказал:
– Я совершил ошибку и беру вину на себя. Мы не раз применяли этот прием. Когда соперник переходит на игру с пустыми воротами, то и мы отвечаем ему тем же. Причем нам в таком противодействии удавалось быть результативными. А в этот раз мы позволили соперникам воспрянуть, зажечься новым стремлением к атаке. В итоге упустили преимущество в счете.
Окрыленный «Прогресс» смело пошел в очередную атаку. Один за другим последовали три хлестких удара, и Александр Райхель добил мяч в сетку – 3:3. В последнюю минуту матча «Сибиряк» мог огорчить ликовавших болельщиков «Прогресса». Время игры кончилось в момент хорошего паса. Услышав сигнал, сибиряк от всей души влупил мяч в свободный угол ворот. И после этого удара даже не пошел спорить с судьей – сам слышал, что не успел – время матча истекло. И все-таки «Прогрессу» надо сделать вывод по матчам с сильными соперниками и впредь не отдавать мяч отбойными ударами на чужую половину поля. Именно такие «отбои» привели в итоге к пропущенным мячам в свои ворота.
На этой неделе в Екатеринбурге «Прогресс» встречается с «Синарой», и руководить глазовской командой будет Игорь Путилов, чья дисквалификация наконец-то закончилась. Надо признать, что Ренат Касимов у бровки поля сделал все, что мог, и «обедни не испортил».
Фото: amfr.ru
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