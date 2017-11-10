В Димитровграде Ульяновской области сегодня вечером завершился четвертый межрегиональный фестиваль «Театральный АтомГрад». Гран-при фестиваля завоевал театр из Удмуртии - глазовский «Парафраз».
Всего в фестивале участвовали пять театров из городов присутствия госкорпорации «Росатом» - из Заречного, Озёрска, Калуги, Глазова и Димитровграда. Труппы привезли спектакли как для детей, так и для взрослых зрителей.
Гран-при «Парафраз» получил за спектакль «Процесс» по роману Кафки режиссера Дамира Салимзянова. Этот спектакль вызвал настоящий ажиотаж: на него приезжали зрители даже из других городов.
Приз за лучшую мужскую роль вручили исполнителю главной роли в «Процессе» глазовскому актеру Владимиру Ломаеву.
Интересно, что завтра глазовских актеров пригласили на спектакль «Дуры мы, дуры». Режиссер «Парафраза» Дамир Салимзянов сначала поставил этот спектакль в Глазове, а затем в Димитровграде. У глазовчан будет возможность увидеть своих героев «со стороны».
Фото: vk.com
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