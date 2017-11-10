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Глазовский «Парафраз» завоевал Гран-при «Театрального АтомГрада»

10 ноября
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Фестиваль театров городов присутствия «Росатома» проходил в Димитровграде с 4 по 10 ноября

5c94ca36a41913bf59528cb60a17c8a5 Глазовский «Парафраз» завоевал Гран-при «Театрального АтомГрада»

В Димитровграде Ульяновской области сегодня вечером завершился четвертый межрегиональный фестиваль «Театральный АтомГрад». Гран-при фестиваля завоевал театр из Удмуртии - глазовский «Парафраз».

Всего в фестивале участвовали пять театров из городов присутствия госкорпорации «Росатом» - из Заречного, Озёрска, Калуги, Глазова и Димитровграда. Труппы привезли спектакли как для детей, так и для взрослых зрителей.

Гран-при «Парафраз» получил за спектакль «Процесс» по роману Кафки режиссера Дамира Салимзянова. Этот спектакль вызвал настоящий ажиотаж: на него приезжали зрители даже из других городов.

Приз за лучшую мужскую роль вручили исполнителю главной роли в «Процессе» глазовскому актеру Владимиру Ломаеву.

Интересно, что завтра глазовских актеров пригласили на спектакль «Дуры мы, дуры». Режиссер «Парафраза» Дамир Салимзянов сначала поставил этот спектакль в Глазове, а затем в Димитровграде. У глазовчан будет возможность увидеть своих героев «со стороны».

Фото: vk.com

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