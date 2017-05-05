Глазовские спортсмены вышли в плей-офф Российской Суперлиги, обыграв 24 апреля в Ижевске футболистов «Синары» из Екатеринбурга. Итог встречи – 6:4 в пользу «Прогресса».
Голы забили: Александр Райхель, Владимир Разуванов, Кирилл Козлов, Артем Качер, Денис Гуляйкин, Дмитрий Катанэ.
«Мы играем для вас» - обратились футболисты к болельщикам на своей странице в соцсетях.
– «Синара» очень сильный соперник, поэтому немножко было морально тяжело, но ничего, мы подготовились. Были морально готовы, вышли хорошо настроенными. С первых минут старались гнуть свою линию, поэтому удача нам сегодня где-то улыбнулась, поэтому все хорошо сложилось! – делится нападающий Кирилл Козлов.
Главный тренер МФК "Прогресс" Игорь Путилов также поблагодарил болельщиков:
– Хочу поздравить и поблагодарить всех наших горячо любимых болельщиков за то, что они пришли нас сегодня поддержать. Так яростно поддерживали, и мы показали все, на что способны. Сегодня на площадке было горячо, жарко и никто не скажет, что игра была какая-то не такая. Победа нужна была больше сегодня нам.
Я горд! На протяжении всего этого сезона я горжусь, что удалось поработать с этой командой, с этими ребятами. Мы очень любим наших болельщиков, для них играем и поэтому все победы, все результаты – для вас!
Фото: vk.com/mfc_progress
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