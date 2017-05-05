В России набирают популярность виды спорта на выносливость: бег, плавание, велоспорт, лыжные гонки, т...

Команда Удмуртии в составе Марии Феклистовой, Юлии Каримовой и Натальи Братчиковой стала победительни...

Наш земляк Давид Белявский делом ответил на утверждение его послом от Удмуртии на Всемирный фестиваль...