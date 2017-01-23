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Глазовский МФК «Прогресс» не допустил реванша в Тюмени

19 января
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Представители Удмуртии 15 января на выезде выясняли отношения с МФК "Тюмень".

2 (1) Глазовский МФК «Прогресс» не допустил реванша в Тюмени

Еще одно очко в свой актив записал клуб «Прогресс» (Глазов). Его встреча с клубом «Тюмень» завершилась при счете 2:2.

Тюменцы на своей площадке не скрывали, что хотят взять реванш за проигрыш в Удмуртии. И «Прогресс» не намерен был отступать. Первые два голевых момента создали именно глазовчане, но после ударов Дмитрия Будина и Дениса Гуляйкина мяч почти чудом удалось отвести от ворот вратарю и защитнику. Затем тюменцы перехватили инициативу и по числу голевых моментов превзошли гостей, но тоже не добились взятия ворот до перерыва. Во втором тайме мяч дважды попадал в штанги. А один удар (после судейского свистка) закончился попаданием мяча в сетку «Тюмени», но, естественно, гол не был засчитан.

За 10 минут до финальной сирены счет открыл ударом с острого угла Андрей Батырев. Всего через несколько секунд так же в ближний угол ворот пробил прогрессовец Кирилл Козлов – 1:1. «Тюмень» не уменьшала своих наступательных устремлений. И после розыгрыша штрафного удара Иван Бахур вновь вывел хозяев вперед в счете. Однако капитан «Прогресса» Дмитрий Будин все же дождался своего шанса у дальней штанги соперников и переправил мяч в сетку – 2:2. Завершающие матч атаки более счет не изменили. «Тюмень» и «Прогресс» остались соседями в турнирной таблице суперлиги России, занимая соответственно 6-7-е места.

Главный тренер «Прогресса» Игорь Путилов назвал ничейный исход матча закономерным. А главный тренер «Тюмени» Евгений Осинцев посетовал на то, что не удалось выиграть на своей площадке, было слишком много упущенных голевых моментов. Не только болельщики, но и главный тренер соперников отметил игру вратаря «Прогресса» Александра Костромина. Его заметили и наставники молодежной сборной России.

До 20 января Костромин вместе с нападающим «Прогресса» Антоном Оппером находится на учебно-тренировочных сборах в подмосковном Красногорске.

Александр ЗАВОДИН

Фото: mfk-progress.ru

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