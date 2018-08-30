По состоянию на 29 августа в ходе подготовки к ОЗП специалистами Глазовских электрических сетей отремонтировано 4 подстанции 110 и 35 кВ, проведен капитальный ремонт 103 распределительных и трансформаторных пунктов (РП и ТП), заменено 112 опорно-стержневых изоляторов. Отремонтировано 1394 км воздушных линий электропередачи, заменены 543 опоры и 3939 изоляторов. 18 километров старого провода заменили на самонесущий изолированный. Для сокращения количества случаев отключения воздушных линий электропередачи, были выполнены работы по расчистке просек от кустарниковой и древесной поросли на общей площади 148 га.
Большое внимание в ходе подготовки к ОЗП традиционно уделяется работе с оперативным персоналом, повышению квалификации специалистов. С этой целью в ГЭС были проведены специальные мероприятия по охране труда, включая дополнительное обучение, инструктаж персонала по работе в аварийных ситуациях в условиях низких температур. Проверено обеспечение бригад инвентарем, спецодеждой, средствами защиты. Совместно с подразделениями МЧС, администрациями муниципальных образований организованы противоаварийные тренировки по ликвидации последствий крупных технологических нарушений в электрических сетях.
Производственное отделение «Глазовские электрические сети» оснащено 27 резервными источниками снабжения электроэнергией, предназначенными для аварийного электроснабжения потребителей в случае возникновения технологических нарушений на время проведения восстановительных работ в сетях.
Результаты подготовки производственных отделений филиала «Удмуртэнерго» до конца сентября оценит специальная комиссия в составе руководителей технических служб предприятия и главного инспектора РУТН Волги филиала ПАО «Россети» - Центра технического надзора.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.