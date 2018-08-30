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Глазовские электрические сети повышают надежность электросетевого комплекса Удмуртской Республики

30 августа
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Производственное отделение «Глазовские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго», которое обслуживает энергообъекты 8 северных районов Удмуртии, активно готовится к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг.

%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82 %d0%9f%d0%a1 7949 Глазовские электрические сети повышают надежность электросетевого комплекса Удмуртской Республики

По состоянию на 29 августа в ходе подготовки к ОЗП специалистами Глазовских электрических сетей отремонтировано 4 подстанции 110 и 35 кВ, проведен капитальный ремонт 103 распределительных и трансформаторных пунктов (РП и ТП), заменено 112 опорно-стержневых изоляторов. Отремонтировано 1394 км воздушных линий электропередачи, заменены 543 опоры и 3939 изоляторов. 18 километров старого провода заменили на самонесущий изолированный. Для сокращения количества случаев отключения воздушных линий электропередачи, были выполнены работы по расчистке просек от кустарниковой и древесной поросли на общей площади 148 га.

Большое внимание в ходе подготовки к ОЗП традиционно уделяется работе с оперативным персоналом, повышению квалификации специалистов. С этой целью в ГЭС были проведены специальные мероприятия по охране труда, включая дополнительное обучение, инструктаж персонала по работе в аварийных ситуациях в условиях низких температур. Проверено обеспечение бригад инвентарем, спецодеждой, средствами защиты. Совместно с подразделениями МЧС, администрациями муниципальных образований организованы противоаварийные тренировки по ликвидации последствий крупных технологических нарушений в электрических сетях.

Производственное отделение «Глазовские электрические сети» оснащено 27 резервными источниками снабжения электроэнергией, предназначенными для аварийного электроснабжения потребителей в случае возникновения технологических нарушений на время проведения восстановительных работ в сетях.

Результаты подготовки производственных отделений филиала «Удмуртэнерго» до конца сентября оценит специальная комиссия в составе руководителей технических служб предприятия и главного инспектора РУТН Волги филиала ПАО «Россети» - Центра технического надзора.

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