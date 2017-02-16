Швейная фабрика «Рабочая марка» получила звание «Надежный поставщик - 2016».
Высокий статус глазовское предприятие получило по итогам масштабного исследования, проведенного торговым порталом «Фабрикант», сообщается на официальном сайте швейной фабрики.
«Фабрикант» отметил активную деятельность компании, успешное участие в торгах и заключение контрактов. Стоит отметить, звание «Надёжный поставщик - 2016» — это показатель эффективной работы швейной фабрики «Рабочая марка», добросовестного отношения к делу и знак перспективной и открытой компании, имеющей стабильное положение на рынке.
Исследование «Закупщик года» и «Надежный поставщик» проводилось среди компаний, зарегистрированных на портале Фабрикант. В списке победителей - компании разного масштаба, всех отраслей и регионов страны, которые в течение 2016 года проводили эффективные закупки или успешно участвовали в торгах.
Фото: fabrikant.ru
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