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Глазовская швейная фабрика «Рабочая марка» вошла в число надежных поставщиков

16 февраля
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7f0b9a837b7f Глазовская швейная фабрика «Рабочая марка» вошла в число надежных поставщиков

Швейная фабрика «Рабочая марка» получила звание «Надежный поставщик - 2016».

Высокий статус глазовское предприятие получило по итогам масштабного исследования, проведенного торговым порталом «Фабрикант», сообщается на официальном сайте швейной фабрики.

«Фабрикант» отметил активную деятельность компании, успешное участие в торгах и заключение контрактов. Стоит отметить, звание «Надёжный поставщик - 2016» — это показатель эффективной работы швейной фабрики «Рабочая марка», добросовестного отношения к делу и знак перспективной и открытой компании, имеющей стабильное положение на рынке.

Исследование «Закупщик года» и «Надежный поставщик» проводилось среди компаний, зарегистрированных на портале Фабрикант. В списке победителей - компании разного масштаба, всех отраслей и регионов страны, которые в течение 2016 года проводили эффективные закупки или успешно участвовали в торгах.

Фото: fabrikant.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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