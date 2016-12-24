Главная » Глазовчанка сломала ребра, катаясь на тюбинге

Глазовчанка сломала ребра, катаясь на тюбинге

23 декабря
0
Bk info orig 14131 Глазовчанка сломала ребра, катаясь на тюбинге

В последнее время катание на тюбингах стало очень популярным. Этот отдых пользуется большим спросом как у взрослых, так и у детей. К сожалению, катание на «ватрушках» – это один из самых травмоопасных видов отдыха, отмечают спасатели.

В воскресенье, 18 декабря, глазовчанка получила травму при катании с горок на тюбинге. 30-летняя женщина отдыхала на базе отдыха «Снегири» в Глазовском районе. С переломом ребер пострадавшую доставили в медучреждение.

Как сообщили корреспонденту УП в местном отделении полиции, в Глазовском районе это первый несчастный случай в этом зимнем сезоне.

Напомним, в январе текущего года в Глазовском районе при падении с горки тяжелейшие травмы получила 11-летняя девочка. Отмечая на базе отдыха «Сосны» детский день рождения, компания взрослых и детей отправилась кататься на тюбингах. 11-летняя девочка и еще одна женщина спускаясь с горы, вылетели с «ватрушки». Девочка получила черепно-мозговую травму. С места происшествия её увезли в реанимацию.

Это стоит знать каждому:

в отличие от санок, «ватрушка» способна развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска, при этом она абсолютно неуправляема и не оборудована тормозным устройством. Любая преграда на пути может стать причиной серьезной травмы или даже стоить кому-то жизни. К тому же любители тюбингов, как правило, не используют защитных средств (наколенников, шлемов), что зачастую приводит к чрезвычайным происшествиям.

Кататься на тюбингах можно только на специально подготовленных трассах.

Фото: m.bk55.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо