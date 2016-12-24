В последнее время катание на тюбингах стало очень популярным. Этот отдых пользуется большим спросом как у взрослых, так и у детей. К сожалению, катание на «ватрушках» – это один из самых травмоопасных видов отдыха, отмечают спасатели.
В воскресенье, 18 декабря, глазовчанка получила травму при катании с горок на тюбинге. 30-летняя женщина отдыхала на базе отдыха «Снегири» в Глазовском районе. С переломом ребер пострадавшую доставили в медучреждение.
Как сообщили корреспонденту УП в местном отделении полиции, в Глазовском районе это первый несчастный случай в этом зимнем сезоне.
Напомним, в январе текущего года в Глазовском районе при падении с горки тяжелейшие травмы получила 11-летняя девочка. Отмечая на базе отдыха «Сосны» детский день рождения, компания взрослых и детей отправилась кататься на тюбингах. 11-летняя девочка и еще одна женщина спускаясь с горы, вылетели с «ватрушки». Девочка получила черепно-мозговую травму. С места происшествия её увезли в реанимацию.
Это стоит знать каждому:
в отличие от санок, «ватрушка» способна развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска, при этом она абсолютно неуправляема и не оборудована тормозным устройством. Любая преграда на пути может стать причиной серьезной травмы или даже стоить кому-то жизни. К тому же любители тюбингов, как правило, не используют защитных средств (наколенников, шлемов), что зачастую приводит к чрезвычайным происшествиям.
Кататься на тюбингах можно только на специально подготовленных трассах.
Фото: m.bk55.ru
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