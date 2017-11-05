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Глазовчанин Александр Наговицын представлен к награде за спасение погибавшего

5 ноября
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%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%86%d1%8b%d0%bd Глазовчанин Александр Наговицын представлен к награде за спасение погибавшего

Вынес девочку из водоворота

Житель Глазова Александр Наговицын представлен к награде за спасение погибавшего

Александр Васильевич не профессиональный спортсмен. Да и работа у него такая, что никак не способствует физическому развитию. Он работает с «бумагами» - документами, от которых зависит уровень жизни пенсионеров. Как пояснила Елена Кухтина, начальник межрайонного Управления Пенсионного фонда России в г. Глазове, Александр Васильевич оценивает документы, поступившие для назначения или перерасчета пенсий.

Даже крымчанам назначал пенсии

Скажем, человек, обучавшийся в вузе, с июля по октябрь работал в колхозе. Раньше в его стаж могли включить только летние месяцы, а сейчас – еще и сентябрь, и октябрь. Анализируя документы, Александр Наговицын видит, что если учесть и эти дополнительные месяцы, пенсия станет выше, и выбирает именно этот, более выгодный для человека вариант.

Или такая ситуация. Женщина - медицинский работник вышла на пенсию по выслуге лет и обратилась в учреждение Пенсионного фонда за перерасчетом пенсии в связи с тем, что дважды была в отпуске по уходу за детьми. Действительно, в некоторых случаях уход за детьми, оцениваемый в баллах, может привести к увеличению пенсии. Но в такой ситуации отпуск по уходу за детьми по законодательству следует подтвердить копией приказа о таком отпуске.

– Я сообщаю о таких пенсионерах клиентской службе. Ее работники созваниваются с женщинами, и если те предоставляют копию приказа, мы производим перерасчет пенсии, – говорит Александр Васильевич.

Все это рабочие будни, а в результате ряд пенсионеров уже получают более высокие, чем раньше, пенсии. Это благодаря внимательности Александра Васильевича, его ответственности и хорошему знанию законов.

Когда Крым стал российским регионом, пенсии его жителям надо было пересчитать в соответствии с законодательством нашей страны. В этом Крыму помогали специалисты учреждений Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе Александр Наговицын.

– Ездил в Крым в командировку?

– Необходимости в этом не было. В электронном виде пенсионные дела поступали к Александру Васильевичу и он, находясь в Глазове, назначал пенсии жителям Бахчисарая, - ответила на вопрос Елена Геннадьевна.

При переходе со старого программного комплекса на новый Александр и другие специалисты тестировали его. Еще до внедрения выявляли ошибки, предлагали, что изменить, чтобы после введения комплекса в постоянную эксплуатацию недочетов не было.

В 2016 году Управление Пенсионного фонда России в г. Глазове стало межрайонным. Теперь оно обслуживает, кроме Глазова и Глазовского района, еще и Балезинский, Красногорский, Юкаменский и Ярский районы.

В водовороте

У Александра Васильевича есть семья: жена Виктория и двое маленьких детей – Андрей и Алена. Когда Александр бросился в воду спасать утопающих, Виктория с дочкой и сыном находились на берегу, видели, как он, выбиваясь из сил, уходил под воду. Всплывал и, продолжая держать на руке девочку, с трудом приближался к берегу.

А произошло все так. Августовским вечером Александр с семьей возвращался с огорода домой. В пути решили подъехать к реке Чепце. В том месте, где дамба, горожане сидят с удочками. Александру нравилось смотреть, как они рыбачат. Но в этот раз, приближаясь к Чепце, он заметил какое-то волнение: люди бегали по берегу. Проехав еще немного, разглядел в воде троих людей – они барахтались, кричали. Видно было, что тонут.

Александр сказал жене:

– Я пошел.

Она ответила:

– Давай.

Скинул шорты и, даже не заглушив мотор машины, бросился в реку.

Футболка прилипла к телу, вода отнюдь не теплая, но он этого не замечал. Подплыл к тонувшей девочке: она как раз всплыла, видимо, родители ее поддерживали. Подхватив девочку, стал грести к берегу.

«Папа, ты только выплыви»

Попросив Александра рассказать о случившемся подробнее и помня по детской книге «Динка», что утопающих хватают за волосы, уточняю:

– Вы тянули девочку за волосы?

– Нет. Это я потом узнал, что утопающих берут за волосы, чтобы не цеплялись, не топили того, кто спасает. А тогда не знал. Положил девочку на руку и плыл. А там водоворот, затягивает. Девочка запаниковала, стала цепляться, дергать вниз. Сама выплывет, а ты уходишь под воду, тоже начинаешь паниковать.

Слава богу, успокоился, ушел под воду, потом тихонечко всплыл. Успокаиваю девочку.

Уже метров пятнадцать до берега, а дна все нет. Сил не остается. А на берегу – я это слышу – кричит мой пятилетний сын:

– Папа, ты только выплыви.

Александр снова уходил под воду и снова всплывал. Наконец кто-то с берега сказал:

– Тут неглубоко.

Наговицын попробовал достать дно и… встал на камень. Передал девочку на берег. Она проговорила: «Маму мою спасите». Еле вышел, крикнул: «А вы-то что стоите?». Но люди словно впали в ступор: ни один не зашел в воду.

Какой водоворот здесь, у дамбы, все знали. Да и те трое не купаться сюда пришли. Девочка-подросток упала в воду случайно. Плавать она не умела – вызволять ее из воды бросилась мать, а затем и мужчина – член их семьи. Справиться с водоворотом они не сумели.

Уже после того как Александр Наговицын спас девочку, к ее матери подплыл на лодке отдыхавший неподалеку сотрудник полиции. Женщина схватилась за лодку и осталась жива. А у ее спутника, возможно, еще в воде остановилось сердце: его подняли на берег, сделали искусственное дыхание, но вернуть к жизни не смогли.

В детстве страшно боялся воды

Спрашиваю Александра, когда он научился плавать, и узнаю: поздно, лет в 10, до этого не получалось. Даже сон такой ему приснился: рушится мост, и он, стоящий на мосту мальчишка, думает, что лучше бы упасть на землю, а не в воду. До такой степени боялся воды! Научился плавать, когда стал ходить в бассейн.

А вообще-то рос подвижным. И в футбол играл, и в хоккей, и в баскетбол. Какое-то время ходил в секцию борьбы. Занимался всем понемножку.

– О спортфаке не мечтали? – интересуюсь.

– После школы, - говорит Александр, - пошел в Глазовский технический колледж, выучился на автослесаря. Поработав, поступил в Глазовский пединститут на программиста. Окончив институт, трудился на Удмуртском заводе строительных материалов. А когда начал заочно учиться на юриста в филиале Российской академии образования, поступил на работу в Управление Пенсионного фонда: здесь как раз требовался специалист с юридическим образованием.

В учреждении работа с документами, а в свободное время он с женой Викторией ходит в спортзал, что рядом с их домом, на стадион. Дети, как и их папа, растут подвижными. Им хоть куда, лишь бы дома не сидеть. С удовольствием висят на турнике. Пятилетнего сынишку Наговицыны хотят отдать в футбол. Подумывают и о том, куда записать его сестренку, ей три года.

Елена Кухтина отметила:

– Александр Васильевич участвует в спортивных соревнованиях. В личном первенстве турнира по боулингу занял в 2015 году третье место. Во время туристического фестиваля был капитаном команды. Играет в волейбол.

Не будь такой подготовки, вряд ли справился бы Александр с водоворотом. Сам же он, вспоминая то, что случилось летом, говорит: «В таких ситуациях нельзя раздумывать». Наговицын знал о водовороте и все равно бросился спасать людей.

В понедельник пришел на работу, но был под таким впечатлением, что Елена Геннадьевна отпустила его домой. А потом нашла свидетелей случившегося и стала ходатайствовать о том, чтобы Александра Васильевича Наговицына наградили за спасение погибавшего. Жители республики, считает она, должны знать о мужественных поступках своих сограждан.

На снимке: Александр Васильевич Наговицын на рабочем месте.

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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