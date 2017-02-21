Сайт «Моногорода.рф» - российская интернет-платформа, где жители моногородов предлагают идеи по благоустройству и развитию городов.
Жителей Глазова городские власти призывают высказывать свои идеи по благоустройству города на этой площадке, а также голосовать за те проекты, которые глазовчане уже разместили на портале (раздел «Идеи» ). К примеру, можно проголосовать за ремонт центральной улицы Глазова.
Все предложения, поступающие на сайт, после прохождения экспертной модерации, будут размещены в специальном разделе «Идеи горожан». Активный сбор идей продлится до конца февраля, затем все материалы будут переданы руководителям муниципальных образований.
Отмечается, что Администрация города Глазова разрабатывает программу развития городской среды, которая будет готова к концу первого полугодия 2017 года. В нее также войдут и предложения горожан, высказанных на сайте Моногорода.рф.
Кроме того, Глазов участвует в Программе «5 шагов благоустройства повседневности», которая впервые реализуется в России в 2017−2018 годах.
В заявку Глазова включены шаги благоустройству города и по событийному наполнению городских территорий в соответствии с требованиями программы: обустройство сквера на ул. Калинина и дворовой территории, организация работы общегородского школьного технопарка, проведение рок-фестиваля на территории возле МК «Родник», развитие традиции Успенской и Никольской городских ярмарок.
Фото:glazov-gov.ru
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