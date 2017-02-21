Главная » Глазовчан призывают высказывать свои идеи по развитию городской среды на сайте "Моногорода.рф"

Глазовчан призывают высказывать свои идеи по развитию городской среды на сайте "Моногорода.рф"

21 февраля
0
1325865285 Глазовчан призывают высказывать свои идеи по развитию городской среды на сайте "Моногорода.рф"

Сайт «Моногорода.рф» - российская интернет-платформа, где жители моногородов предлагают идеи по благоустройству и развитию городов.

Жителей Глазова городские власти призывают высказывать свои идеи по благоустройству города на этой площадке, а также голосовать за те проекты, которые глазовчане уже разместили на портале (раздел «Идеи» ). К примеру, можно проголосовать за ремонт центральной улицы Глазова.

Все предложения, поступающие на сайт, после прохождения экспертной модерации, будут размещены в специальном разделе «Идеи горожан». Активный сбор идей продлится до конца февраля, затем все материалы будут переданы руководителям муниципальных образований.

Отмечается, что Администрация города Глазова разрабатывает программу развития городской среды, которая будет готова к концу первого полугодия 2017 года. В нее также войдут и предложения горожан, высказанных на сайте Моногорода.рф.

Кроме того, Глазов участвует в Программе «5 шагов благоустройства повседневности», которая впервые реализуется в России в 2017−2018 годах.

В заявку Глазова включены шаги благоустройству города и по событийному наполнению городских территорий в соответствии с требованиями программы: обустройство сквера на ул. Калинина и дворовой территории, организация работы общегородского школьного технопарка, проведение рок-фестиваля на территории возле МК «Родник», развитие традиции Успенской и Никольской городских ярмарок.

Фото:glazov-gov.ru

Подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо