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Глазов ищет новых резидентов ТОСЭР и предлагает им налоговые преференции

29 марта
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Глазов в 2018 году получил статут территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). При поддержке Правительства Удмуртии и Госкорпорации «Росатом» город планирует расширить перечень видов экономической деятельности, при осуществлении которых для резидентов территории действует особый правовой и налоговый режим.

%d0%a2%d0%9e%d0%a1%d0%ad%d0%a0 %d0%93%d0%9b%d0%90%d0%97%d0%9e%d0%92 Глазов ищет новых резидентов ТОСЭР и предлагает им налоговые преференции

Напомним, особый правовой режим Территории опережающего развития обеспечивает бизнесу следующие налоговые преференции: налог на прибыль в течение первых 5 лет с момента получения организацией-резидентом первой прибыли составляет 5% (в региональный бюджет), при этом в федеральный бюджет налог не отчисляется, в последующие 6−10 лет — ставка налога составляет 10% — в региональный бюджет и 2% — в федеральный бюджет. Резиденты ТОСЭР также освобождаются от налога на имущество организаций в течение первых пяти лет с момента получения статуса резидента, в последующие годы ставка налога составит — 1,1%; страховые взносы в государственные внебюджетные фонды — 7,6%; освобождение от уплаты земельного налога. В виду того, что инвестиционные проекты, реализуемые резидентами территории опережающего социально-экономического развития, созданных в Удмуртии, считаются масштабными инвестиционными проектами, резиденты могут воспользоваться такой преференцией как предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов.

В Правительстве РФ на очередном заседании Комиссии по вопросам создания и функционирования ТОСЭР на территориях моногородов будут рассмотрены заявки муниципалитетов на расширение видов деятельности. Заявку на добавление видов деятельности город формирует совместно с Министерством экономики региона и представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации. Активное содействие в продвижении заявки Глазова оказывает Госкорпорация «Росатом».

В Администрации г. Глазова комментируют:

  • Мы приглашаем развивать свой бизнес в уютном, комфортном, современном городе присутствия госкорпорации «Росатом», обладающем уникальными компетенциями в сфере машиностроения, химической промышленности, бережливого производства. Если у Вас есть проекты, которые потенциально могут развиваться на территории города Глазова, и Вы готовы предоставить необходимый пакет документов, в том числе бизнес-планы, приглашаем вас получить консультацию в управлении экономики и развития города Администрации города Глазова. Мы поможем оформить заявку в ТОСЭР и получить возможность пользоваться особым налоговым режимом в нашем городе. Если проект не соответствует видам деятельности, перечисленным в Постановлении Правительства РФ, обратитесь к нам до 5 апреля — список может быть расширен специально под Ваш проект.

Заявка на изменение ОКВЭДов формируется в Глазове до 12 апреля.

Обсудить условия потенциальные резиденты могут по телефонам: 8 (34141)66−117, 8−9658521757 и по электронной почте: econom06@glazov-gov.ru.

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Автор статьи

Виктория СУВОРОВА Все материалы этого автора

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