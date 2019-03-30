Напомним, особый правовой режим Территории опережающего развития обеспечивает бизнесу следующие налоговые преференции: налог на прибыль в течение первых 5 лет с момента получения организацией-резидентом первой прибыли составляет 5% (в региональный бюджет), при этом в федеральный бюджет налог не отчисляется, в последующие 6−10 лет — ставка налога составляет 10% — в региональный бюджет и 2% — в федеральный бюджет. Резиденты ТОСЭР также освобождаются от налога на имущество организаций в течение первых пяти лет с момента получения статуса резидента, в последующие годы ставка налога составит — 1,1%; страховые взносы в государственные внебюджетные фонды — 7,6%; освобождение от уплаты земельного налога. В виду того, что инвестиционные проекты, реализуемые резидентами территории опережающего социально-экономического развития, созданных в Удмуртии, считаются масштабными инвестиционными проектами, резиденты могут воспользоваться такой преференцией как предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов.
В Правительстве РФ на очередном заседании Комиссии по вопросам создания и функционирования ТОСЭР на территориях моногородов будут рассмотрены заявки муниципалитетов на расширение видов деятельности. Заявку на добавление видов деятельности город формирует совместно с Министерством экономики региона и представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации. Активное содействие в продвижении заявки Глазова оказывает Госкорпорация «Росатом».
В Администрации г. Глазова комментируют:
- Мы приглашаем развивать свой бизнес в уютном, комфортном, современном городе присутствия госкорпорации «Росатом», обладающем уникальными компетенциями в сфере машиностроения, химической промышленности, бережливого производства. Если у Вас есть проекты, которые потенциально могут развиваться на территории города Глазова, и Вы готовы предоставить необходимый пакет документов, в том числе бизнес-планы, приглашаем вас получить консультацию в управлении экономики и развития города Администрации города Глазова. Мы поможем оформить заявку в ТОСЭР и получить возможность пользоваться особым налоговым режимом в нашем городе. Если проект не соответствует видам деятельности, перечисленным в Постановлении Правительства РФ, обратитесь к нам до 5 апреля — список может быть расширен специально под Ваш проект.
Заявка на изменение ОКВЭДов формируется в Глазове до 12 апреля.
Обсудить условия потенциальные резиденты могут по телефонам: 8 (34141)66−117, 8−9658521757 и по электронной почте: econom06@glazov-gov.ru.
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