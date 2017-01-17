Удмуртия готовится встречать «Кубок Поколения- 2017», который станет еще одним новогодним подарком любителям спорта.
Хоккейный матч в формате Матча Звезд, в котором встретятся сборные Западной и Восточной Конференций Первенства Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) пройдет в Глазове 21 января. Начнется игра в 17:00.
В сборную команду «Востока» наряду с хоккеистами остальных семи команд конференции вошли четыре игрока глазовского клуба «Прогресс». Это защитники Мусалимов Артем, Тукаев Георгий и нападающие Ведерников Федор и Афанасьев Кирилл, сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.
Ожидается, что на матч приедут болельщики из разных городов. А для тех, кто с удовольствием смотрит популярный телесериал «Молодежка», настоящим подарком станет приезд актеров Евгения Кулика и Ивана Жвакина, которые также посетят матч и поддержат хоккеистов, сообщает портал Glazovlife.ru
Фото: minsport18.udmurt.ru
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