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Глазов готовится встречать «Кубок Поколения- 2017»

16 января
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Qpbcd tyxzteksxl largje vtnxfu Глазов готовится встречать «Кубок Поколения- 2017»

Удмуртия готовится встречать «Кубок Поколения- 2017», который станет еще одним новогодним подарком любителям спорта.

Хоккейный матч в формате Матча Звезд, в котором встретятся сборные Западной и Восточной Конференций Первенства Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) пройдет в Глазове 21 января. Начнется игра в 17:00.

В сборную команду «Востока» наряду с хоккеистами остальных семи команд конференции вошли четыре игрока глазовского клуба «Прогресс». Это защитники Мусалимов Артем, Тукаев Георгий и нападающие Ведерников Федор и Афанасьев Кирилл, сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

Ожидается, что на матч приедут болельщики из разных городов. А для тех, кто с удовольствием смотрит популярный телесериал «Молодежка», настоящим подарком станет приезд актеров Евгения Кулика и Ивана Жвакина, которые также посетят матч и поддержат хоккеистов, сообщает портал Glazovlife.ru

Фото: minsport18.udmurt.ru

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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