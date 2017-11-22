В адрес Главы Удмуртии поступают телеграммы с соболезнованиями
После произошедшей трагедии в Ижевске с обрушением нескольких квартир в одном из домов столицы региона в адрес Главы Удмуртии Александра Бречалова начали поступать телеграммы с соболезнованиями.
"Глубоко потрясена известием о трагедии в жилом доме города Ижевска. Искренне соболезную родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сказано в телеграмме заместителя председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Любови Глебовой, представляющей в парламенте интересы нашей республики.
"Примите искренние соболезнования татарстанцев и мои лично в связи с трагическим событием - обрушением части жилого дома в Ижевске. Просим передать слова поддержки родным и близким погибших, благополучного выздоровления пострадавшим. Это огромная, невосполнимая утрата - в одночасье потерять не только близких, детей, но и лишиться родного крова. Уверен, слаженная работа всех служб Удмуртской Республики поможет людям пережить это горе, вновь обрести дом и как можно скорее вернуться к полноценной жизни", - отметил в своём послании Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Слова сочувствия и поддержки, пожелания эффективного завершения спасательной операции и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации также выразили губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Республики Коми Сергей Гапликов, председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, другие руководители российских регионов, известные политические деятели.
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