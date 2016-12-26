На минувшей неделе Председатель Правительства Удмуртской Республики Виктор Савельев совершил контрольную инспекцию состояния дорог города Ижевска, прежде всего – пешеходных переходов рядом с детскими образовательными учреждениями. Всего за время рейда комиссия, в состав которой входили также руководители администрации Ижевска, Управления ГИБДД МВД по УР, республиканского Министерства транспорта и дорожного хозяйства, оценила дороги вблизи двенадцати ижевских школ.
По итогам рейда Виктор Савельев прокомментировал: «Вопрос о состоянии пришкольных территорий, обустройстве пешеходных переходов на дорогах вблизи школ актуален в любое время года. Но зима заставляет нас взять тему под особый контроль. В ситуации, когда снежные накаты, закрывающие обзор вблизи пешеходного перехода, угрожают здоровью и жизни детей, абсолютно несостоятельны отговорки местных властей или дорожных служб про большое количество снега или состояние автопарка. Это всего лишь вопрос организации. Даже если снег идёт круглосуточно, днём необходимо убирать магистрали, а ночью – направлять все силы на очистку пешеходных переходов».
Председатель Правительства дал срок три дня на устранение выявленных недостатков. Он также отметил, что подобному анализу будут подвергнуты дороги и пешеходные переходы вблизи всех школ в республике. Для более оперативного устранения выявленных недостатков личную ответственность за результат будут нести главы муниципальных образований и поселений.
«Безопасность на дорогах и динамика уровня дорожных инцидентов в каждом муниципальном образовании будет учитываться при оценке KPI, то есть показателя эффективности работы глав муниципалитетов», - подчеркнул Виктор Савельев.
Начальник Управления ГИБДД по УР Александр Коробейников, принимавший участие в инспекционной поездке по Ижевску, подтвердил необходимость срочных мер по обеспечению безопасности на пешеходных переходах. Он также согласился, что личная заинтересованность должностных лиц на местах – это эффективный механизм, позволяющий обеспечить порядок, своевременную очистку и достойное содержание дорог и пешеходных переходов.
Фото: landman.ru
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