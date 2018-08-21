Изначально на пост мэра претендовали 13 человек. В результате работы конкурсной комиссии осталось два кандидата - бизнесмен и советник главы УР Константин Сунцов и директор Гуманитарного лицея Михаил Черемных.
Сегодня кандидаты выступили перед депутатами и представили свои концепции по развитию города.
По окончанию выступлений депутаты высказали своё мнение путём тайного голосования. В голосовании приняли участие 33 депутата. Свой голос за Константина Сунцова отдали 17 народных избранников, за Михаила Черемных - 10. Счетная комиссия объявила, что погашённых бюллетеней - 9, недействительных - 6. В результате решение по определению главы Ижевска не принято. В соответствии с Уставом города конкурс будет объявлен снова.
Напомним, без мэра столица Удмуртии находится уже больше 3 месяцев - с 3 мая 2018 года.
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