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**По итогам заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Ижевска стали извес...

**9 сентября 2018 года в Единый день голосования в Удмуртской Республике будут проводиться дополнител...