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Главу Ижевска не выбрали

20 августа
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Столица Удмуртии на неопределенный срок снова осталась без главы. Сегодня депутаты Городской думы на внеочередной сессии не смогли придти к единому решению.

Img 1738 20 08 18 02 00 Главу Ижевска не выбрали

Изначально на пост мэра претендовали 13 человек. В результате работы конкурсной комиссии осталось два кандидата - бизнесмен и советник главы УР Константин Сунцов и директор Гуманитарного лицея Михаил Черемных.

Сегодня кандидаты выступили перед депутатами и представили свои концепции по развитию города.

По окончанию выступлений депутаты высказали своё мнение путём тайного голосования. В голосовании приняли участие 33 депутата. Свой голос за Константина Сунцова отдали 17 народных избранников, за Михаила Черемных - 10. Счетная комиссия объявила, что погашённых бюллетеней - 9, недействительных - 6. В результате решение по определению главы Ижевска не принято. В соответствии с Уставом города конкурс будет объявлен снова.

Напомним, без мэра столица Удмуртии находится уже больше 3 месяцев - с 3 мая 2018 года.

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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