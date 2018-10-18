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Главу Ижевска будут выбирать 18 октября

17 октября
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Имя нового главы Ижевска будет известно в четверг, 18 октября. Как сообщает пресс-служба города, в этот день состоится внеочередная сессия Городской думы. Основной вопрос повестки – выборы мэра.

Img 4544 Главу Ижевска будут выбирать 18 октября

Внеочередная 28-я сессия Городской думы Ижевска пройдёт в здании органов местного самоуправления в 10 часов. Депутатам предстоит избрать главу города из двух представленных претендентов – главы Глазова Олега Бекмеметьева и замглавы Сарапула Виктора Шестакова. Именно они прошли в финал по итогам заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра.

Напомним, конкурс на пост главы Ижевска состоялся 15 октября. По итогам заседания конкурсная комиссия выделила двух кандидатов из 16 человек, участвовавших в конкурсе.

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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