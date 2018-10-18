**Сегодня, 15 октября, по итогам заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность глав...

**Константин Сунцов, занимавший пост заместителя главы администрации Ижевска по экономическому и инве...

**В среду, 3 октября, завершился приём документов для участия в конкурсе по подбору кандидатур на пос...