Внеочередная 28-я сессия Городской думы Ижевска пройдёт в здании органов местного самоуправления в 10 часов. Депутатам предстоит избрать главу города из двух представленных претендентов – главы Глазова Олега Бекмеметьева и замглавы Сарапула Виктора Шестакова. Именно они прошли в финал по итогам заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра.
Напомним, конкурс на пост главы Ижевска состоялся 15 октября. По итогам заседания конкурсная комиссия выделила двух кандидатов из 16 человек, участвовавших в конкурсе.
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