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Главой Ленинского района Ижевска стал Рамиль Гайнуллин

21 декабря
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Депутаты Городской думы Ижевска одобрили кандидатуру Рамиля Гайнуллина на должность главы Ленинского района. Такое решение было принято на очередной сессии Городской думы в четверг, 20 декабря.

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Как сообщает пресс-служба города, депутаты согласовали возможность заключения трудового договора с Рамилем Гайнуллиным, в связи с этим он досрочно прекратил свои депутатские полномочия. В состав Городской думы шестого созыва он был избран по Железнодорожному округу в 2015 году.

Отметим, что бывший глава Ленинского района Александр Ожмегов покинул свой пост в конце ноября 2018 года в связи с уходом на пенсию. В администрации Ленинского района он работал с 1998 года, а на посту главы района с 2011 года.

Справка «УП»:

• Рамиль Гайнуллин родился в городе Янаул Республики Башкортостан;

• Окончил Уральский государственный университет путей сообщения;

• Работать начал на грузовой станции Сайгайка: сначала приёмосдатчиком груза и багажа, потом товарным кассиром и начальником станции;

• В 2002 году был переведен на внеклассную сортировочную станцию Агрыз заместителем начальника станции Агрыз по грузовой работе;

• В 2009 году перешёл на работу в Ижевский центр организации работы железнодорожных станций Горьковской дирекции управления движением на должность заместителя начальника центра - начальника отдела коммерческой работы в сфере грузовых перевозок.

• В апреле 2015 года назначен на должность начальника Ижевского отдела коммерческой работы Горьковского территориального центра фирменного транспортного обслуживания.

• С 2017 года Заместитель начальника Ижевского агентства фирменного транспортного обслуживания - начальник отдела грузовой и коммерческой работы Горьковского территориального центра фирменного транспортного обслуживания - структурного подразделения Центра фирменного транспортного обслуживания-филиала ОАО «РЖД»;

• В 2014 году прошёл профессиональную переподготовку в Ижевском филиале РАНХиГС при президенте Российской Федерации по специальности Государственное и муниципальное управление.

• Депутатом Городской думы Ижевска был избран в 2015 году. Состоял в постоянной комиссии Городской думы города Ижевска по социальной политике.

Фото: www.facebook.com (Рамиль Гайнуллин)

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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