Вручили первый паспорт. В Удмуртии полицейские присоединились к Всероссийской акции «Мы – граждане России!» **В рамках акции руководство регионального Управления по вопросам миграции МВД в стенах Государственн...

Кофемолка – Ярослав Семенов. Ярослав Семёнов: «Удмуртия меняет меня» **Председатель Правительства Удмуртии рассказал о пионерском детстве, воплощённой мечте о службе в ар...

Боты-юристы и роботы-врачи: будущее наступило или фантастические творения в телекоме **24 декабря 2018 года. Удмуртия. 2018-ый претендует остаться в памяти годом фантастики: более 100 фи...