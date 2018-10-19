Соперник Олега Бекмеметьева, замглавы администрации Сарапула по социальным вопросам Виктор Шестаков, получил 1 голос. Избрание проводилось в форме тайного голосования. На отметить, что в прениях перед голосованием все четыре фракции — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Патриоты России» — высказали поддержку Олегу Бекмеметьеву.
Двоих кандидатов на пост мэра Ижевска 15 октября отобрала конкурсная комиссия. Всего на пост главы Ижевска претендовал 21 кандидат, однако трое из них отказались от участия в конкурсе, двое без объяснения причин на представление проектов комиссии не явились. Тогда Бекмеметьев получил 592 балла, Шестаков — 535.
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