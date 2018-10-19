Олег Бекмеметьев: «Я не сторонник революций» **Главой Ижевска стал Олег Бекмеметьев, занимавший до этого пост мэра Глазова. Такое решение озвучили...

Главу Ижевска будут выбирать 18 октября **Имя нового главы Ижевска будет известно в четверг, 18 октября. Как сообщает пресс-служба города, в ...

Олег Бекмеметьев и Виктор Шестаков стали претендентами на пост главы Ижевска **Сегодня, 15 октября, по итогам заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность глав...