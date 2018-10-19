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Главой Ижевска стал Олег Бекмеметьев

18 октября
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Олег Бекмеметьев избран главой Ижевска. На внеочередной сессии Городской Думы его кандидатуру поддержали 37 из 38 присутствовавших депутатов. До настоящего времени Бекмеметьев занимает должность главы Глазова.

Img 4626 18 10 18 01 34 Главой Ижевска стал Олег Бекмеметьев

Соперник Олега Бекмеметьева, замглавы администрации Сарапула по социальным вопросам Виктор Шестаков, получил 1 голос. Избрание проводилось в форме тайного голосования. На отметить, что в прениях перед голосованием все четыре фракции — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Патриоты России» — высказали поддержку Олегу Бекмеметьеву.

Двоих кандидатов на пост мэра Ижевска 15 октября отобрала конкурсная комиссия. Всего на пост главы Ижевска претендовал 21 кандидат, однако трое из них отказались от участия в конкурсе, двое без объяснения причин на представление проектов комиссии не явились. Тогда Бекмеметьев получил 592 балла, Шестаков — 535.

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Автор статьи

Виктория СУВОРОВА Все материалы этого автора

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