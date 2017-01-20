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Главный судебный пристав Ильнур Махмутов покидает Удмуртию

20 января
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Maxmutov 201310121110 Главный судебный пристав Ильнур Махмутов покидает Удмуртию

Главный судебный пристав Удмуртии покидает свой пост. В соответствии с приказом Министра юстиции Российской Федерации, с 24 января 2017 года Ильнур Анварович Махмутов приступит к исполнению обязанностей руководителя УФССП России по Республике Башкортостан, сообщает пресс-служба ведомства.

Ильнур Махмутов выразил благодарность всему коллективу Управления ФССП России по УР и высоко оценил работу каждого сотрудника, поблагодарил руководителей и сотрудников правоохранительных органов, руководство Верховного суда и судейского сообщества, руководство исполнительной и законодательной власти и органов местного самоуправления Удмуртской Республики за совместную плодотворную работу.

«Я благодарен гражданам Удмуртской Республики за понимание и поддержку той работы, которая возложена на Службу судебных приставов, за три года службы я приложил все свои усилия, чтобы законы и решения судов на территории Удмуртии исполнялись, сделать работу Службы более эффективной, делая особый упор на добровольное исполнение должниками возложенных на них законом и судом обязанностей», - отметил Ильнур Анварович.

Справка:

И.А. Махмутов родился 5 октября 1980 года.

Деятельность в Федеральной службе судебных приставов начал в 2002 году в должности судебного пристава-исполнителя Кугарчинского районного отдела Республики Башкортостан.

В 2005 году назначен старшим судебным приставом Калининского районного отдела судебных приставов г. Уфы.

В 2008 году – начальник отдела материально-технического обеспечения УФССП России по Республике Башкортостан.

В 2010 году Ильнур Анварович - заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан – заместитель главного судебного пристава Башкортостана.

С января по ноябрь 2013 года Ильнур Махмутов возглавлял УФССП России по Республике Марий Эл в должности главного судебного пристава Республики Марий Эл.

С 11 ноября 2013 года Ильнур Анварович приступил к исполнению обязанностей руководителя УФССП России по Удмуртской Республике - главного судебного пристава Удмуртии.

Фото: r18.fssprus.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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