Фестиваль малых театральных городов России был основан Евгением Мироновым как творческая площадка, на которой встречаются и обмениваются опытом небольшие театры из географической провинции. Очень быстро он стал территорией свободного, живого авторского театра, одним из самых интересных театральных смотров страны. Глазовский «Парафраз» участвует в фестивале и получает его награды не впервые. В 2016 году спектакль «Процесс» по роману Кафки в постановке Дамира Салимзянова также получил приз за лучшую мужскую роль (Владимир Ломаев – Йозеф К.) и приз Ассоциации театральных критиков. В 2013 году театр получил Гран-при фестиваля за спектакль-вербатим «Короли и капуста».
Для спектакля «Вино из одуванчиков», созданной Дамиром Салимзяновым авторской версии романа Рэя Бредбери, награды Фестиваля театров малых городов - не первое признание профессионального театрального сообщества. В 2017 году спектакль вошёл в лонг-лист национальной премии «Золотая маска».
Для этой поэтической трагикомедии, главным героем которой является 12-летний мальчик Дуглас Сполдинг, Салимзянов придумал «перевёртыш»: роли «возрастных» и пожилых героев тут играют юные актёры студии театра «Парафраз», а детей – опытные, взрослые актёры. Эффект получился мощным: в дополнение к смыслам Рэя Бредбери в спектакле зазвучала тема сохранения в себе до зрелого возраста умения принимать жизнь в детским восторгом и полнотой.
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