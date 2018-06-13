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Главный режиссёр театра «Парафраз» награждён на XVI фестивале театров малых городов России

13 июня
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На XVI фестивале театров малых городов России в Новороссийске глазовский театр «Парафраз» стал обладателем нескольких наград – спектакль «Вино из одуванчиков» в постановке главного режиссёра театра Дамира Салимзянова получил приз Ассоциации театральных критиков, исполнитель главной роли (сам Дамир Салимзянов) – приз за лучшую мужскую роль, а сыгравший роль 10-летнего Тома народный артист Удмуртии Игорь Павлов награждён специальным дипломом председателя жюри, народного артиста России Игоря Скляра.

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Фестиваль малых театральных городов России был основан Евгением Мироновым как творческая площадка, на которой встречаются и обмениваются опытом небольшие театры из географической провинции. Очень быстро он стал территорией свободного, живого авторского театра, одним из самых интересных театральных смотров страны. Глазовский «Парафраз» участвует в фестивале и получает его награды не впервые. В 2016 году спектакль «Процесс» по роману Кафки в постановке Дамира Салимзянова также получил приз за лучшую мужскую роль (Владимир Ломаев – Йозеф К.) и приз Ассоциации театральных критиков. В 2013 году театр получил Гран-при фестиваля за спектакль-вербатим «Короли и капуста».

Для спектакля «Вино из одуванчиков», созданной Дамиром Салимзяновым авторской версии романа Рэя Бредбери, награды Фестиваля театров малых городов - не первое признание профессионального театрального сообщества. В 2017 году спектакль вошёл в лонг-лист национальной премии «Золотая маска».

Для этой поэтической трагикомедии, главным героем которой является 12-летний мальчик Дуглас Сполдинг, Салимзянов придумал «перевёртыш»: роли «возрастных» и пожилых героев тут играют юные актёры студии театра «Парафраз», а детей – опытные, взрослые актёры. Эффект получился мощным: в дополнение к смыслам Рэя Бредбери в спектакле зазвучала тема сохранения в себе до зрелого возраста умения принимать жизнь в детским восторгом и полнотой.

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Автор статьи

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